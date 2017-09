Sinoć je u prepunoj sali Gimnazije “Tanasije Pejatović” održana promocija knjige Magde Bezarević Peternek “101 bič za kič”. Sugrađani su imali priliku da se upoznaju sa prvim proznim radom pjesnikinje koja je do sada objavila tri zbirke poezije: “ Za sve sate”, “Ispričano ćutnjom” i “Kucaj mi na srce”.

Autorka knjige “101 bič za kič” istakla je da četiri godine objavljuje kolumne za dnevni list “Dan”.

– Nisam ni slutila da ću dogurati do ove stotke, a evo pregurala sam 101. Sada ih imam preko 300. I to će sigurno stati u novu knjigu. Ne znam da li da kažem nažalost. Neću da budem lažno skromna i da kažem da nisam ponosna što je ova knjiga ovde, ali želim da budem i iskrena i da kažem da sam pomalo razočarana, tužna i ljuta što postoji ovoliko tema koje se moraju bičevati. Nažalost je tako. Živeći u tako jednom isčašenom vremenu ne vidim neko skorije ozdravljenje iako nisam za pesimizam. Ali živeći u jednom takvom vremenu nisam mogla da ostanem imuna, nisam smatrala humanim da čovek ostane imun na jedno otuđenje, na jedan nedostatak emocije, primitivizam, nedostatak vaspitanja, strpljenja, na jednu opštu jurnjavu. Morala sam da reagujem. Smatram to humanim gestom – istakla je Bezarević Peternek i dodala da ne zna da li će se vratiti poeziji koja je najintimniji dio nje, a najviše bi voljela kada ne bi imala više ovakvih tema.

Na promociji je govorio Dejan Miličić, direktor RTV Pljevlja, mr Milica Jefimijević Lilić, recezent knjige, a moderator je bila Bojana Radanović.

Opširnije u narednom broju “Pljevaljskih novina”.