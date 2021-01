Prosječan decembarski račun 38,50 evra

Prosječan decembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosi 38,48 evra, saopšteno je iz Elektroprivrede EPCG.

Najmanji račun, oko 18 evra, imaju domaćinstva na Žabljaku, dok je najveća potrošnja očitana u Podgorici gdje je prosječan račun iznosio 50,62 evra.

“Račun u vrijednosti do 30 evra dobiće 57,76 odsto domaćinstava, od 30 do 50 evra 15,77 odsto potrošača, od 50 do 100 evra njih 19,31 odsto kupaca, dok je potrošnja veća 100 evra očitana kod 7,16 odsto kupaca”, naveli su u EPCG.