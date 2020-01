Prosječan decembarski račun 38,60 eura

Prosječan decembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 38,60 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

Domaćinstva u Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 20,21 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Podgorici gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 49,29 eura.

“Domaćinstva su u decembru 2019. godine potrošila 122.750.381 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 27,7% više u odnosu na potrošnju ostvarenu u novembru 2019. godine, odnosno 7% manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom decembra 2018. godine. Čak 57,64 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, a od 30 do 50 eura 16,45 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 19,15% kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 6,77 odsto kupaca”, navode oni.

Decembarske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće čak 57,2 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 204.822 kupaca.

Elektroprivreda Crne Gore, za sve članove Zlatnog tima, organizuje nagradnu igru “Zlatni tim: Energija koja pokreće” u periodu od 9. do 31. januara 2020. godine.

U nagradnoj igri pravo učešća imaće svi kupci iz kategorije DOMAĆINSTVA, koji na dan 31.01.2020. godine budu imali stanje na računu 0 eura, odnosno koji ne budu imali dugovanja.

“Bogat nagradni fond čine: automobil Opel Astra 4DR Enjoy 103 kW, 1354 cm3, Euro 6, sedam telefona SAMSUNG Galaxy S10 RAM 8+ HD 128GB CPU octa core, sedam tableta APPLE 10.2INCH IPAD 7 Wi-Fi RAM 3GB HD 32GB i 10 električnih skutera Xiaomi MI, snaga motora 250W – specijalna nagrada za sve članove Zlatnog tima koji račune dobijaju putem mejla”, ističu iz EPCG.

izvor: pvportal.me