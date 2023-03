Prosječan februarski račun 40 eura

Prosječan februarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 40,32 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

“Domaćinstva u Mojkovcu bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 19,69 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 54,17 eura”, navodi EPCG.

Čak 58,9 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, a od 30 do 50 eura 14,6 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 18,2 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 8,3 odsto kupaca.

“Domaćinstva su u februaru 2023. godine potrošila 139.002.960 kWh (kilovatsati) električne energije, što je oko 3,02 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u januaru, a u odnosu na februar 2022. potrošnja je veća za 14,50 odsto”, navodi EPCG.

Broj redovnih platiša (koji su ostvarili pravo na popust) je 148.199, odnosno 38,48 odsto domaćinstava u Crnoj Gori.

Podsjećaju da su sva domaćinstva u Pljevljima (ukupno 15.143) dobila februarski račun sa obračunatim popustom.