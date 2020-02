Prosječan januarski račun za struju 41,96 eura

Domaćinstva u Beranama bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 22,75 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Kotoru gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 53,24 eura.

“Domaćinstva su u januaru 2020. godine potrošila 134.493.551 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 9,6% više u odnosu na potrošnju ostvarenu u decembru 2019. godine, odnosno 7,7% manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom januara 2019. godine”, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Čak 56,38 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, a od 30 do 50 eura 15,35 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 19,37 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 8,9 odsto kupaca.

“Januarske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće čak 56,4 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 202.050 kupaca”, dodaju oni.

Svi kupci iz kategorije DOMAĆINSTVA koji su postali članovi Zlatnog tima automatski će se naći u bazi za izvlačenje vrijednih nagrada u nagradnoj igri “Zlatni tim: Energija koja pokreće”.

Izvlačenje je 20. februara, a bogat nagradni fond čine:

– automobil Opel Astra 4DR Enjoy 103 kW, 1354 cm3, Euro 6,

– 7 telefona SAMSUNG Galaxy S10 RAM 8+ HD 128GB CPU octa core,

– 7 tableta APPLE 10.2INCH IPAD 7 Wi-Fi RAM 3GB HD 32GB i

– 10 električnih skutera Xiaomi MI, snaga motora 250W – specijalna nagrada za sve članove Zlatnog tima koji račune dobijaju putem mejla.

Izvor: cdm.me