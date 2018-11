Proslavljena hramovna slava svetog Dimitrija u Vrulji

Danas je u Vrulji preko 200 vjernika u ime slave Božijeg svetitelja svetog velikomučenika Dimitrija molitveno svetom liturgijom, koju je služio Saša Janjić, protojerej stavrofor i pljevaljski namjesnik SPC, proslavilo hramovnu slavu crkve Svetog velikomučenika Dimitrija, uz crkveno pojanje mati Magdaline i monahinje Epistime iz Manastira Dubočica.

Tumačeći današnje Jevanđelje protojerej Janjić rekao je da slavimo slavu doma Božijega u njegovo ime svetog Dimitrija.

-Sjetimo se Gospodovih rječi među učenicima šta će se dešavati, kako tada sa njima, tako danas sa nama, pa se jedni uplašiše, izdadoše, pokajaše, ponovo vratiše i sabraše. Gospod kaže da sve što vam se dešava je zato što ste moji i niste od ovog svijeta. I mi padamo i uzdižemo se, bez obzira što nam nekada treba ogromno vrijeme i pomoć da se pridignemo. Nekad našem narodu treba 50 i 100 godina da se prisjeti, vrati odakle je počeo, odakle je Bog i milost njegova. Nismo mi jedini narod koji tako čini ali imamo svoje muke, probleme, način kako prihvatamo i odustajemo od ong što prihvatamo. Apostolu Petru je jedna žena samo rekla biješe i ti sa učiteljem i on se Gospoda odreče samo na upiranje prsta te žene ali sjetimo se kada su apostola Petra u Rimu mučili i raspinjali nije se Gospoda odrekao. Seti apostoli još uvijek nisu imali vjeru, nadu i ljubav u Vaskrsenje ali kada su vidjeli vaskrslog Hrista i rane njegove u koje je prste stavio apostol Toma, nisu ga se odrekli. Mi se kroz vjekove ne odričemo Hrista nego ga proslavljamo i danas u Vrulji, selu koje je iznjedrilo mnoge junake vojvode, igumana Prokopija Bujišića koji se odupirao turskom zulumu. Ne smijemo zaboraviti stradalnike za našu vjeru. Slavu nismo mi izmislili nego je došla od naših predaka. Dimitrije je bio vojvoda u činu, imao je zadatak da ubija hrišćene i zato što to nije htio da radio ubijen je kopljem cara Maksimijana u Solunu. Proslavljamo velikomučenika Dimitrija, po kome su ime dobili Sremska i Kosovksa Mitrovica, po Mitrovdanu kako se u narodu zove današnji praznik. koji je zaštitnik velike oblasti ruskog Sibira, proslavljamo ga u molitvi radosti i veselju. Svako zasigurno ima vjere u Boga. Onaj što ne vjeruje počeće da vjeruje, jer trenutno nema vremena za vjeru zato što je opčinjen drugim stvatima ali ima osjećaje i ljubavi. Kažu neki ne vjerujem u Boga zato što ga nisam vidio a zaplaču kada je teško, kada imaju smrtni slučaj, kažu volim ga pa ako voliš imaš ljubav a ni nju niko nije vidio. Bog je najveća ljubav. Da se Bog kroz tu ljubav u našim srcima umnoži, da nas ujedini, okupi, da budemo jači i složniji u molitvi i radu, da uvećamo naša sela, da ima radosti veselja, djece to vam od srca želim i da bude stretan i blagosloven praznik, da se dugo godina sastajemo u slavimo našeg zaštitnika, rekao je u prazničnoj besjedi protojerejstavrofor Saša Janjić.

Druženje je nastavljeno uz trpezu ljubavi u prelijepom sunčanom danu i pogledu na zeleno prostranstvo Vrulje. Ovogodišnji kum slave bila je porodica Baća Bujišića a sledeće godine kum će biti Gorčilo Bujišić.