Proslavljena manastirska slava Trojčindan – praznik punoće života i ljubavi

Trodnevno praznovanja pravoslavnog praznika Silazak Svetog Duha na apostole –Pedestnica, u narodu poznat kao Trojčindan, počeo je jutrso svetom srhijerejskom liturgijom koju je služio vladika mileševski Atanasije sa svepštenstvom mileševske eparhije. U prepunoj manastirskoj crkvi zasijao je restaurani ikonostas u punom sjaju a vladika Atanasije je čestitao praznik punoće zajednice života I ljubavi.

– Gospod je prazio smrt Vaskrsenjem, uznio se u slavi na Vaznesenje, obećao je da će poslati silu poznanja I činjenja ovom svijetu da mogu I apostoli da nadvaladju svako zlo na zemlji I to se ostvarilo na današnji dan. Gospod je svojim apostolima posalo Duha Svetoga, koji treće lice Sv. Trojice, punoća Božanstva. On nosi sve darove od Boga Oca I Sina I daje ih ljudima – Duh snage, mudrosti, ljubavi, dobrote, hrabrosti, sile. Šta činiti u danima pred namajer ne možemo slaviti samo jedan dan I zaboraviti. Apostol Petar obraća se narodu, nakon silaska Svetog Duha, govori sve ovo što se zbilo jeste zbog nas I cijelog svijeta da sve nas preobrazi. Obratimo se svi Bogu I svi ćemo primiti Duha Svetog punoću života. Bog otac nas voli I daje nam Sina svoga koji nas vodi pravim putem I daje nam drove Duha Svetoga. Potrebno je pokajati se za grijehe I oni koji su u zabludi da se obrade na put Jevanđelja. Pokajanje je otkrivanje grijeha I ponovno ozdravljivanje. Ovaj dan da iskoristimo za obnavljanje a Duh Sveti je duh života I on nam u svojoj punoći daje mogućnost da obanvljamo znanje i snagu. Bog je obnovio čvrstinu I dubinu vaše vjere, obnovio je ljubav prema crkvi Hristovoj I zato ste pristupili I obnavljanju svetotrojičke obitelji. Crkva kao zajednica Božanska I čovječanska nije slučajno na ovom svijetu jer ona ima svoj zadatak a to je spasenje svijeta- rekao je vladika Atanasije.