Vladika Atanasije: Ne dozvolimo da nam ugase plamen ljubavi Božije koji nas grije i od zla spasava

U prepunoj crkvi i porti pljevaljskog Manastira Svete Trojice danas je molitveno proslavljena hramovna slava- praznik silaska Svetog Duha na apostole. Svetu liturgiju služilo je pljevaljsko sveštenstvo SPC a domaćin slave bio je Manastir i iguman otac Vladislav. Kolone vjernika tokom dana pritiču u Manastir na poklonjenje svetinji i molitvama za zdravlje, ljubav i mir među ljudima. U 18 sati u Manastiru će služiti moleban Presvetoj Bogorodici.

Nakon litije oko Manastira i lomljena slavkog kolača arhijerejski namjesnik pljevaljski Saša Janjić čestitao je slavu i poželio da svima bude blgoslovena molitva i praznik svete Trojice.

– Na ovaj dan Duh Sveti, u vidu ognjenih jezika, siđe na apostole, da tako Duh Sveti umije i očistiduše naše, pogptove u ove teške dane da očisti mržnje, prelesti, od svakog grijeha koji činimo svakodnevno. Kao što znate zbog mjera NKT sa nama danas nije episkop Atanasije,rekao je protjerejstavrofor Saša i pročitao poslanicu vladika Atanasija ui njegov blagoslov arhijerejskom namjesništvu pljevaljskom i blagočestivom narodu.

– Draga moja duhovna djeco, vi živite u vremenu u kome svetovne vlasti na svaki način pokušavaju oteti svete hramove koje su vaši preci gradili za spas svojih duša i ostavili ih vama u amanet da se i vi u njima Bogu molite i svoje duše spasavate, ali i da ih sačuvate za svoje potomke i dolazeće generacije. Ja sam,kao vaš duhovni pastir, ponosan kako vi sa svojim sveštenicima i monasimauporno i istrajno branite svoje svetinje.

Nažalost ovozemaljski silnici svakim danom sve jače kidišu na Srpsku pravoslavnu Crkvu i njene svetinje, gazeći na tom bezumnom putu čak i svoj narod. Vaši sveštenici sa svojim porodicama poslednjih dvadeset godina žive lišeni elementarnih ljudskih prava. Uskraćuje im se pravo na državljanstvo Crne Gore i pravo na miran i dostojanstven život. U vijeku u kom su i paščad dobila svoja prava, djeca sveštenika žive i odrastaju u stalnom strahu od progona. Vi kao narod Božiji bez ikakve krivice trpite nepravdu na svakom mjestu. Nemate pravo na zaposlenje jednako sa ostalim narodima, sa mukom svojoj djeci obezbjeđujete osnovne uslove za život, pa, i pored svega toga,morate da branite svoje svetinje od domaćih vlasti koje ih žele prisvojiti. Ja kao vaš molitvenik pred Vaskrslim Gospodom ne mogu imati mira sve dotle dok svako dijete u Pljevljima ne bude moglo mirno da spava i dok naše svetinje ne budu odbranjene.

Draga moja duhovna djeco, vaše stradanje duboko ranjava moje srce, a osobito što sam fizički onemogućen da budem sa vama i iz nemoći da vas zaštitim i stradam umjesto vas, ali dobro znajte da neprekidno umnožavam svoje molitve Gospodu da vas sačuva, da vam da snage da istrajete na svom pravednom putu i dočekate dolazak slobode i konačnu pobjedu dobra nad zlom.

Ovih dana ste bili nemili svjedoci zlodjela bezočnih ljudi koji dva dana pred Trojičindan oteše vodenicu Manastiru Svete Trojice i ne dozvoliše nam da u duhovnom miru dočekamo ovaj veliki praznik. Ja sam kao vaš pastir učinio sve da do te otimačine ne dođe. Molio sam ih i preklinjao da to ne čine. Kada sam vidio da su naprosto gluvi na moje moljenje, zakleo sam Presvetom Trojicom narodne odbornike koji čine vlast u vašem gradu da se zaustave u svome bezumlju i da ne otimaju od manastira ono što je njegovo. Ni tako teška zakletva nije pomogla, već su stavili na prodaju manastirsku vodenicu. Nije problem u vodenici. Ako je ona potrebna narodu, Crkva će je svome narodu darivati, ali je problem u bezočnoj otimačini kojom se želi malo-pomalo Crkvi sve oduzeti. A Crkva kroz sve svoje postojanje nema drugoga cilja osim da služi Bogu na dobro svoga naroda.

Draga moja duhovna djeco, manastirsku vodenicu su oteli duhovni potomci istih onih koji su ubili trojičkog igumana Serafima i jedanaest pljevaljskih sveštenika. Na našoj strani je Božija istina, a na njihovoj sila i nepravda. Manastir čuva vodeničke tapije i on će svoje pravo na sudu dokazati. Uprkos tome, posle svega ovoga ostajemo zapitani zašto to čine i zadaju nam nemir i patnju. Isti oni koji su digli svoju ruku da otmu manastirsku vodenicu mogusjutradići ruku i na sve one koji uskim, ali pravednim putem hode.Stoga, po nauci Hristovoj, morate biti mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Udvostručite svoje redove, pojačajte svoje molitve Gospodu, pomozite jedni drugima, čuvajte svoje jedinstvo i sabornost. Očigledno je da nam predstoji duga i teška borba sa silama tame i zla. U toj borbi istrajaćemo samo ako ne dozvolimo da nam ugase plamen ljubavi Božije koji nas grije i od zla spasava. Znajte da satanska vojska nikad ne može pobijediti Hristovu vojsku kojoj vi pripadate. Vama koji hodite putem pravednika i Božijih ugodnika ponosiće se vaši potomci. Vaša slavna djela nikad umrijeti neće, dok će oni koji su se zaputili đavolskim stranputicama, ako se ne pokaju i ne povrate, biti predati vječnom prokletstvuna strašnome Božijem sudu pred koji ćemo svi izići jednoga dana. Preporučujem vam da i dalje čvrsto čuvate svoje svete i narodne osobine, osobito vjeru pravoslavnu, ne dopustivši nikome da vam ovo najveće naše blago unizi i okrnji.

Svima vama koji se trudite na Božijem putu i život svoj ukrašavate dobrim djelima šaljem svoj arhijerejski blagoslov u nadi da ću brzih dana doći među vas, moju milu i od Boga mi povjerenu pastvu, da zajedno sa vama proslavim ime Gospodnje i stanem pred vas u odbrani svetinja. Zahvaljujem pastvi svojoj i sveštenicima što slušate moje riječi i slijedite put Gospodnji.

Na posletku,još jednom preporučujem svima vama da sve radite složno i sa ljubavlju u slavu Božiju i za dobro naše Crkve i Otadžbine.Još vas molim da sa ljubavlju primite ove moje arhipastirske riječi, prizivajući vam uvijek Božiji blagoslov. U to ime vas, draga moja duhovna djeco, pozdravljam do skorog viđenja. Neka je sa svima vama neizmjerna blagodat Gospoda Isusa Hrista, ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga i Životvornoga Duha, kaže se u poslanici vladike Atanasije koju je pročitao arhijerejski namjesnik pljevaljski Saša Janjić.