Prosvjeta čeka program „Evropa sad“ krajem 2024. godine

Ministarka prosvjete, nauke i inovacije prof.dr Anđela Jakšić Stojanović poručila je u intervjuu za dnevne novine „Dan“ i veb TV „Dan“, a povodom najavljenog štrajka prosvjetara, da svi u Crnoj Gori imaju pravo da postupaju u skladu sa Ustavom i zakonom, ali da će zaposleni u školama dobiti veće plate jedino kada i drugi građani, na osnovu programa „Evropa sad 2“, krajem 2024. ili početkom 2025. godine. Ona tvrdi da Vlada Crne Gore nije prekršila Granski kolektivni ugovor za prosvjetu, kojim je u decembru 2022. godine predviđen rast koeficijenata tokom tri godine, od 2023. do 2025.

Jakšić Stojanović je za „Dan“ govorila o predstojećim reformama, o aktuelnoj provjeri svih diploma u resoru na čijem je čelu, ali i u Institutu za javno zdravlje, izgradnji novih objekata tokom 2024. godine i izmjeni svih zakona i strategija, za koje je poručila da će biti rađeni „Jovo nanovo“, a kompletan intervju naši gledaoci mogu pogledati na našoj veb TV i portalu „Dan“.

– Član 22 Granskog kolektivnog ugovora kaže „zavisno od makroekonomskih parametara ili limita potrošnje koji budu utvrđeni za 2023. i 2024.godinu, saglasno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgogovornosti, složenosti poslova koji su u tabelama od A do E, dodatno će se razmotriti, o čemu će se donijeti dodatni sporazum ugovorenih strana do kraja fiskalne 2023. i 2024.godine“. Dakle, u tom GKU nije obećano povećanje od 10 odsto, kako se interpretira da mi kršimo GKU, već se kaže da će se koeficijenti dodatno razmotriti u zavisnosti od navedenog – navela je Jakšić Stojanović.

Povodom podatka da je prosječna plata u prosvjeti niža od državnog prosjeka, da nastavnici smatraju da je prekršen GKU, sa jedne strane, dok se sa druge od njih očekuje da sprovedu najavljenu reformu, ministarka je poručila „mi nijesmo prekršili ništa“, ali naglašava da je za to da se u kontinuitetu radi na unapređenju kvaliteta njihovog standarda.

U toku provjera diploma u ministarstvu i Institutu za javno zdravlje

Povodom spekulisanja brojkom od 20.000 falsifikovanih diploma u Crnoj Gori, ministarka kaže da njoj taj podatak zvuči zastrašujuće, ali će se vidjeti da li je realan.

– Ne volim da govorim dok nemam podatke, ali je činjenica da je to jedan veliki problem našeg društva i da imamo mnogo takvih diploma. Formirala sam komisiju koja radi na provjeri diploma u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija. To znači da provjeravamo da li je validna dokumentacija, da li su diplome nostrifikovane, da li su rješenja validna i slično. To je prvi korak. Ukoliko je diploma autentična, odnosno ukoliko ju je osoba dobila na toj instituciji koja je akreditovana, onda moramo uključiti i MUP i tužilaštvo da nam pomognu sa ovim podacima. To nije nešto što je nemoguće. To jeste proces, ali slične istrage, koliko vidim, počele su u jednoj od susjednih zemalja. Izgleda da svi imamo isti problem i da je došlo vrijeme da se sa tim suočimo.Ingerencije ministarstva su ograničene. Dobili smo upite od pojedinih institucija, konkretno Instituta za javno zdravlje, i već radimo na provjeri njihove dokumentacije. Mora se formirati intersektorska grupa, sastavljena od predstavnika ministarstava prosvjete i unutrašnjih poslova, zbog ovih specifičnih podataka koji nam trebaju, a koje MPNI ne može imati – kazala je Jakšić Stojanović

Ja sam na ovu funkciju stupila 1. novembra 2023. godine i tada ni ovaj sporazum o kome se govori u GKU nije bio potpisan. Ono o čemu smo razgovarali, odnosno premijer Milojko Spajić, sa predstavnicima Sindikata jeste da podržavamo povećanje plata prosvjetnim radnicima, i to je neupitno, ali za to je neophodno da se stvore odgovarajući uslovi, te da se rješavanju problema pristupi sistemski. Dakle, biće povećanje za sve u okviru programa „Evropa sad 2“ – ističe Jakšić -Stojanović.

U kapitalnom budžetu planirana izgradnja nekoliko škola, vrtića i studentskog doma

Najvažnije da smo dobili podršku kada je u pitanju kapitalni budžet, to će biti najveći investicioni ciklus u obrazovanju. Biće izgrađeno nekoliko škola, jedan vrtić i studentski doma u Podgorici. Planirana je i izgradnja škole u Tivtu, kao i rekonstrukcija drugih objekata. Mislim da smo pokrili čitavu Crnu Goru i ako bude ovo što smo planirali kapitalnim budžetom, 2024. će biti godina koju će obilježiti investicioni ciklus, kaže Jakšić Stojanović.

Ona je sigurna da će se u narednom periodu kroz dijalog naći adekvatno rješenje za ovu situaciju i da ćemo se svi malo bolje razumijeti jer svi dijelimo istu sudbinu.

Svi zakoni i strategije idu na popravni, najspornije rješenje ko bira i smjenjuje direktore škola

Ministarka kaže da planiraju da sve zakone i strategije rade Jovo nanovo. Ona nije zadovoljna brojnim zakonskim rješenjima i smatra da su sva vrlo sporna, a podsjeća da neki zakoni čekaju izmjene i po 15 godina. Odgovarajući na pitanje povodom izvjesne izmjene ove godine izmijenjenog zakonskog rješenja, po kome direktore škola više ne imenuje ministar, već školski odbori, Jakšić Stojanović je istakla da je namjera bila dobra, ali je praksa pokazala da tu postoji puno problema.

– Mislim da tu treba naći rješenje između, da ne bude nijedna krajnost, a da se omogući depolitizacija obrazovnog sistema. Moramo da lociramo odgovornost osobe koja donosi tu značajnu odluku za crnogorsko društvo, a da budu uključeni nastavničko vijeće, savjet roditelja, školski odbor i slično, rekla je Jakšić Stojanović.

Upitana šta konkretno podrazumijeva predstojeća reforma obrazovanja i kada će ona započeti, odgovorila je da s tim kreću od drugog polugodišta. Ona je pojasnila da je neophodno raditi na reformi planova i programa, da će i udžbenici biti revidirani, ali da je ključna obuka nastavnog osoblja. Po njenim riječima, biće kombinovano više metoda i tehnika koje se odnose na unapređenje emocionalne inteligencije, digitalne pismenosti i slično. Najavila je da će jedna od prvih novih metoda rada najvjerovatnije biti NTC model, a takav pilot-projekat se već primjenjuje u školi u Tivtu.

– Uskoro ćemo vidjeti rezultate tog projekta i ukoliko se pokaže da su dobri, to ćemo primijeniti u drugom školama, kombinovano sa drugim metodama – dodala je ministarka.

