Prosvjetari u skoro 160 škola danas štrajkuju

Prosvjetni radnici u skoro 160 škola danas su počeli štrajk, nakon što juče nije postignut dogovor predstavnika Sindikata prosvjete i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o mogućem povećanju plata. Roditelji na društvenim mrežama negoduju jer smatraju da djeca ispaštaju. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacijanavelo je da žali zbog odluke Sindikata prosvjete o stupanju u štrajk. Oni su kazali da se rješenja postižu dijalogom, a ne jednostranim akcijama, najavljujući novi sastanak u srijedu.

(Foto: pixabay, ilustracija)

“Nastave tamo gdje štrajkuju nastavnici neće biti”, istakao je juče predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović, nakon sastanka u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija.

Kazao je da je od njih traženo da odlože štrajk, ali je pojasnio da oni nemaju taj mandat, I istakao da će štrajka biti, a da je na direktorima da obavijeste roditelje ukoliko u njihovim školama ima nastavnika koji ne učestvuju u štrajku.

Vrtići će raditi regularno, možda će rad, kako je dodao, biti skraćen samo za sat vremena.

„Mi smo još u petak rekli da direktori treba da probaju da organizuju nastavu jer nemamo pravo da ih spriječimo da rade. Direktori treba da se bave organizacijom“, istakao je juče Božović.

Na pitanje šta kad djeca dođu sutra u školu, kazao je da gdje bude uslova da se održi nastava – održaće se.

Na pitanje da li su im predočene zakonske posljedice ako štrajkuju, Božović je rekao da nije demokratski pozivati se na uredbu iz 2006. godine.

„Oni se pozivaju na uredbu iz 2006. godine koja je antidemokratska, ne postoji štrajk po tome u vrtićima i školama, to ne možemo da radimo. Nijedna zemlja u Evropi to nema. Ako se na to pozivate onda u kakavoj zemlji mi živimo. Onda je to robovlasnički sistem. Štrajk je prekid rada i to je naše pravo Ustavom zagarantovano“, istakao je juče Božović.

Rekao je da na sastanku sa MPNI nije bilo predstavnika Ministarstva finansija (MiF) kojima su ranije poslali prijedloge.

Iz MPNI su ranije pozvali Sindikat prosvjete da nastave dijalog kako bi našli sistemsko i održivo rješenje, a vodeći računa o interesima djece i roditelja.

Ovaj resor ponudio je uvećanje zarade prosvjetnim radnicima u neto iznosu od minimum 15 odsto.

To uvećanje bi se, kako je najavljeno, počelo primjenjivati najkasnije od kraja trećeg kvartala tekuće godine.

Božović smatra da nije dovoljno tako neprecizno kazati, već da hoće konkretne odgovore.

“Da li je to prvi jul, avgust ili septembar i dalje ne znamo kad bi to uvećanje moglo da slijedi. Što znači to neto uvećanje od minimum 15 odsto nemamo precizno objašnjenje – naveo je Božović.

Ponovio je da prosvjetari traže ono što su potpisali Granskim kolektivnim ugovorom 2022. godine.

„Nijedno slovo odgovora na naše zahtjeve za sve ove dana nijesmo dobili, a koji se negdje uklapaju sa onim što nam je ugrubo predočeno – minimum 15 odsto neto, a naša procjena je oko 16,5 odsto neto“, kategoričan je Božović.

Roditelji su zbog štrajka ogorčeni i na društvenim mrežama negoduju jer ne znaju kuda sa djecom, koji nastavnici štrajkuju a koji ne, te ko će djeci da nadoknadi časove koje su izgubili.

