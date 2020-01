Prosvjetna zajednica CG: Osuđujemo i gnušamo se riječi Radula Novovića

Povodom javnog poziva prosvjetnim radnicima Crne Gore od strane predsjednika skupštinskog Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, poslanika DPS Radula Novovića, oglasila se Prosvetna zajednica.

Oni u skladu sa statutarnim obavezama i smislom sopstvenoga djelovanja u procesu ozdravljenja obrazovnog sistema, zaštite statusa i morala prosvjetnih radnika saopštili su sljedeće.

Njihovo obraćanje javnosti, prenosimo integralno:

Radule Novović je izjavom 25. januara 2020.g. u formi apela i upozorenja upućenog prosvjetnim radnicima Crne Gore grubo prekršio nekoliko zakona, moralne norme sveo na imperativ utilitarne političke upotrebe, povrijedio čast, dostojanstvo i autonomiju prosvjetne profesije, beskrupulozno udario na porodične vrijednosti i ulogu roditelja u procesu socijalizacije, hominizacije i humanizacije njihove djece.

Ključna motivacija i veliki dio sadržaja Novovićeve izjave jeste Zakon o slobodi vjeroispovijesti, što samo po sebi predstavlja flagrantno kršenje više zakona a posebno Opšteg zakona o obrazovanju (čl.6) kojim se eksplicitno štiti autonomija obrazovnih ustanova i čl. 99 kojim se štiti autonomija nastavnika.

U navedenoj izjavi, između ostalog, Novović kaže: „Vjerujem da su profesori i nastavnici dovoljno dalekovidi da za one koje uče životu mogu, onako kako im savjest i profesija nalažu, razobličiti manipulacije kojima su izloženi“.

Ovim predsjednik skupštinskog Odbora za prosvjetu uvredljivo licitira sposobnostima, savješću i profesionalnom etikom nastavnika, daje flagrantnu političku ocjenu da je društvena reakcija povodom spornog zakona zapravo manipulacija i brutalno traži od nastavnika da taj politički stav prenose djeci.

Takođe, tražeći da „manipulaciju“ razobličavaju učenicima jer su joj „izloženi“ daje i dijagnozu dječje svijesti uz dodatnu tvrdnju i da su „zbunjeni“.

Postavljajući se tako kao ekspert-analitičar količine zbunjenosti, supervizorski iznad roditelja, učenika i nastavnika uz zloupotrebu službenog položaja sasvim paternalistički, on u istom maniru traži od nastavnika da umjesto da razvijaju kritičku svijest djeci, zapravo dnevno-politički objašnjavaju religiju i da ih zaštite od kako kaže „politike vješto sakrivene pod plaštom vjere i priče o vjeri“.

Ne zna Novović, na žalost, da svako tumačenje religije i vjere u učionici koje je izvan programskih sadržaja predmeta poput Istorije, istorije religije, sociologije i filozofije takođe predstavlja kršenje zakona. Novović u političkoj ostrašćenosti čak navodi da su u svakoj učionici grb i himna Crne Gore. Grb uglavnom jeste i to je u redu, ali himna nije i tražimo da mu neko objasni da časovi ne počinju intoniranjem himne kao u Sjevernoj Koreji, već riječima ,,dobar dan djeco, dobar dan profesore“ a himnu slušamo kad je primjereno, za vrijeme značajnih školskih svječanosti.

Novovićevo obraćanje naročito osuđujemo i gnušamo ga se i zbog ovih riječi: „Ovo što danas imamo, moramo sa velikom pažnjom čuvati. Neki bi da nama, da njima (djeci) to uzmu“. I tražimo javni odgovor, koji su to „neki“ Radule Novoviću. Kad sve znate, vjerovatno gospodine narodni poslaniče znate i kako bi to mogli najefikasnije objasniti djeci. Naravno, pod uslovom da poludimo jer pri zdravoj pameti i profesionalnoj etici i ljudskim obraz-nazorima takve stvari nikada ne bismo pričali ni međusobno u školi a kamoli dječici koju nam roditelji šalju sa ljudskim povjerenjem. Isti ti roditelji koje ste u vašem političkom pamfletu duboko uvrijedili jer ste izbrisali njihovu zaštitnu vaspitnu ulogu, njihovu ljubav i brigu. I Novoviću, uplašili ste ih, stvorili ste paniku vašim političkim diktatom jer će da strepe da li će neki učitelji, nastavnici i profesori pokušati sa primjenom vašeg upozorenja.

Nažalost, bujanje političkog zapošljavanja u školama, nepotizam i nerijetki mobing (protiv čega ne čusmo da ste ikada riječ izgovorili), daju za pravo da mislimo da će vas jedan dio prosvjetnih radnika poslušnički slijediti, ali vjerujte da jedan značajan dio slobodnih intelektualaca neće i da ćete zbog svega navedenog biti prijavljeni institucijama iste države o kojoj zaneseno pričate, jer i mi vjerujemo u Crnu Goru, državu vladavine prava, ustavne sigurnosti, građanskih sloboda, ali od srca iskreno i na dostojniji način od vašeg.

Za PZCG

Predsjednik, Krsto Vuković, prof.

izvor: in4s.net