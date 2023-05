Protest SDP-a u Pljevljima: Osuđujemo prvenstveno građanske partije koje participiraju u lokalnoj vlasti

Predstavnici Socijaldemokratske partije (SDP) održali su protestni skup ispred zgrade opštine Pljevlja na kojem su iskazali nezadovoljstvo zbog namjere lokalne vlasti da imenuje 37 članova upravnih odbora i drugih rukovodećih pozicija među kojima nema niti jednog Bošnjaka ili Muslimana koji čine značajan postotak stanovnika Pljevalja, saopšteno je iz te partije.

Kako su kazali, okupljeni na protestu su nosili transparente sa porukama “Stop diskriminaciji”, “Stop nacionalizmu”, “Za našu kuću u Evropi”, “Nećemo povratak u 90-te”.

foto: SDP

Na protestu se obratio poslanik SDP-a u Skupštini Crne Gore Adnan Striković koji je istakao da je juče, na dan sjećanja na sramnu stranicu moderne istorije Crne Gore, na deportaciju muslimana Bošnjaka iz Herceg Novog, Socijaldemokratska partija bila u Herceg Novom.

On je kazao da su Pljevlja, nažalost, u posljednje vrijeme često u fokusu u Crnoj Gori kada su u pitanju čini mi se najteži oblici društvenog ponašanja.

„Danas, povod našeg dolaska u Pljevlja se nije smio i nije trebao desiti. Možda nas je rukovodstvo opštine Pljevlja danas očekivalo sa nekim bijelim ili žutim trakama, međutim mi dolazimo kao slobodni ljudi, kao građani Crne Gore različitih vjera i različitih nacija da se usprotivimo, da kažemo ne diskriminaciji, segregaciji, da kažemo ne podvajanju ljudi po raznim osnovama – vjerskim, nacionalnim“, kazao je Striković.

„Svi se dobro sjećamo onih sramnih grafita nakon izbora 30. avgusta 2020. godine, oni koji su danas vlast su to pripisivali bivšoj vlasti pa je pravo vrijeme da ih danas pitamo da li je i ovaj predlog od 37 lokalnih funkcionera, članova upravnih odbora i savjeta, da li je i to predlog bivše vlasti ili njihov. Mi smo došli, kao što smo kazali, da osudimo to i ne samo mi, kao što vidite i Ombudsman se založio i možda po prvi put, koliko ja znam samoinicijativno formirao predmet povodom ovog slučaja. Došli smo da pozovemo i da osudimo prije svega namjeru rukovodstva opštine, samog predsjednika opštine Vraneša, ali moramo biti iskreni i pošteni da od DF-a i partija koje čine tu političku organizaciju nijesmo nešto drugačije ni očekivali. Prvenstveno smo tu da prozovemo i osudimo takozvane građanske partije koje participiraju u vlasti u Pljevljima, Pokret Evropa sad, Demokratsku Crnu Goru i GP URA. Šta je u ovom potezu evropsko, šta je demokratsko i šta se broji kao hrabro. Ne, ovdje je sve antievropsko, nedemokratsko i rekao bih kukavički a ne hrabro“, dodao je on.

Striković je pozvao predsjednika opštine i rukovodstvo opštine Pljevlja da odustanu od ovog predloga, da ga promjene „jer Pljevlja moraju biti ono što jesu i zauvijek moraju da ostanu multivjerska, multinacionalna i multikulturalna sredina.“

„Pljevlja moraju biti i grad manastira Trojice ali i grad Husein-pašine džamije“, zaključio je on.

Izvor-dnevno.me