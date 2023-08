Protest u subotu, prosvjetari traže da se plati prevoz

Udruženje ,,Prosvjetni putnici“ u subotu u deset sati organizuje protest ispred Ministarstva prosvjete kako bi na nadležne apelovali da se profesorima koji putuju do škola plaća prevoz, što im je, kako poručuju i obećano iz resora kojim rukovodi Miomir Vojinović.

Mitar Magovčević (Foto: OŠ „Branko Božović“)

“Već skoro 15 godina putujem i za to mjesečno izdvajam 250 eura, to mi je rata za stan. Putujem iz Nikšića za Podgoricu, a ima ih koji idu iz Nikšića za Tivat, a čak jedan kolega iz Podgorice putuje svakodnevno do sela u Morači. Možete samo da zamislite kako je njemu naporno i kakve troškove ima”, ispričao je Portalu RTCG profesor Mitar Magovčević koji poziva sve prosvjetare koji budu u prilici, da ih podrže u subotu.

Govoreći ispred Udruženja ,,Prosvjetni putnici“ kategoričan je da prosvjetni radnici imaju pravo da im se plati prevoz.

“Naša prava su ukinuta dolaskom ministra Slobodana Backovića 2005. godine. Tražimo da nam se to vrati i nećemo stati dok se to ne ostvari. Javio nam se čovjek iz Bijelog Polja koji je bolestan i koji dugo putuje, a kad se oslobodilo mjesto u njegovom gradu oni su zaposlili čovjeka po partijskoj osnovi. Ni po čemu se ne razlikuju od onih koje su kritikovali prije nego su došli na vlast”, ogorčen je Magovčević.

Kaže kako je ministar Vojinović obećavao da će u vrhu prioriteta da bude upravo problem plaćanja prevoza.

“To je izostalo. Granski kolektivni ugovor koji je upravo on potpisao sve to isključuje. Samo postoji član 5b u ugovoru koji se tiče toga da je poslodavac u obavezi da u mjestu boravka, kada se otvori mogučnost, prvo zaposli onoga ko putuje za drugi grad. Za cijelu godinu otvorena su dva mjesta i ljudi su zapošljeni po partijskoj osnovi”, tvrdi Magovčević govoreći o primjeru iz svog grada.

Navodi da ih je podržao Sindikat prosvjete i da im podrška puno znači.

Jedan od argumenata na koje se oslanjaju je taj da se svuda u regionu prevoz plaća.

Tako u Srbiji imaju platnu karticu i da mogu da putuju svim prevozima javnog saobraćaja, a u Hrvatskoj im se plaća prevoz prema pređenom kilometru.

“Važno nam je da vratimo član 16 u granskom kolektivnom ugovoru gdje je poslodavac u obavezi da plati zaposlenom taj prevoz kad putuje iz drugog grada što je 2005. godine ukinuto. Zahtjev je i da se poboljša naš položaj u smislu uslova prilikom dodjele stanova i kredita”, naveo je Magovčević.

Trebalo bi, smatra on da se vrate i stara autobuska stajališta i otvore nova, ali, kaže, ni to im ne žele ispuniti.

“Ima nas od 500 do 1000 da putujemo, a oko 100 do 200 ljudi očekujemo da dođu na protest. Želimo da nas ozbiljno shvate i tražićemo isto od novog ministra ko god on bude”, poručuje Magovčević.

U subotu je njihovo drugo okupljanje, prvo je bilo 9. maja, ali se završilo na obećanjima koja, kaže on, do danas nijesu ispunjena.

Izvor-rtcg