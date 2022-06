Protest upozorenja i poziv Vladi da završeput

Mještani više pljevaljskh sela zatražili su danas od premijera Dritana Abazovića i ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića da nađu način i nastave rekonstrukciju dionice puta Pljevlja – Metaljka, koja je započeta prije četiri godine.

Sa protestnog skupa, održanog na putu u mjestu Srdanov grob, mještani su poručili da će radikalizovati proteste ukoliko Vlada pozitivno ne odgovori na njihov zahtjev.

Predsjednik Mjesne zajednice Poblaće Goran Laković kazao je da su radovi prekinuti u novembru prošle godine, kada je i povučena sva mehanizacija.

„Nadali smo se da će radovi početi u martu, ali i u junu nisu počeli. Kada smo nedavno dobili neke nezvanične informacije da od radova neće biti ništa onda smo se mi organizovali i organizovali ovaj protest upozorenja. Mi hoćemo da se ovaj put što prije počne da radi. Trenutno nema nijedne mašine na putu“, rekao je Laković.

Podsjetio je da je put u lošem stanju i da se njim teško saobraća s obzirom da veliki dio puta nije asfaltiran.

„Nas je muka danas natjerala da se ovdje okupimo jer gubimo mnogo vremena put je loš, zbog čega nam se često kvare automobili. Ugrođena su imanja i zdravlje ljudi. Izvođać radova Crnagoraput je napustio radove i ostavili sve ovakvo kao jeste i kao da mi mještani Bukovice, Poblaća, Potkovača, Krća, Gotovuše, Srdanovog groba, ne postojimo. Apelujemo na odgovorne iz ministarstva da dođu da nam objasne u čemu se ovdje radi. Da li je to nečiji hir ili je to posledica pada Vlade pa dok se novi ministar ne snađe. Tražimo da nam neko iz ministarstva odgovori da li će se i kada nastaviti radovi na ovoj deonici da li je prlanirano da se rekonstrukcija radi i na ostatku puta do Metaljke. Mi smo okupljeni sa jednim cijljenm da se ovaj put počne raditi i asfaltirati. Ide turistička sezona idu ljetnji radovi. Ja se bavim prioizvodnjom malina i kako ja da dotjeram ovim putem svoju malinu. Mogu da dotjeram samo sok, a ko će to da mi kupi“,

rekao je Laković, jedan od najvećih pljevaljskih malinara.

Na pitanje koje će mjere preduzeti ukoliko ne dobiju pozitivan odgovor iz Vlade Laković je rekao da će o tome odlučiti naknadno.

„Ovo je protest upozorenja. Mi nemamo pravo da blokiramo put. Vidjećemo kakav ćemo odgovor dobiti od nadležnih, ako ne bude odgovora onda ćemo morati i mi nešto radikalnije da preduzememo ali ne znamo šta. Ako blokiramo put onda smo blokirali sebe šta onda da radimo“, rekao je Laković.

Gajo Gogić, čija se kuća nalazi u mjestu Srdanov grob, neposredno uz put, kazao je da su mještani ovog sela i Gotovuše najugroženiji.

„Ništa nije urađeno kako treba. Kamenje se otiskuje pa smo primorani da mičemo kamenje da bi prošli putem. Ovo je katastrofa. Ne možemo ništa da posijemo. Od prašine ne može da se živi

Moja kuća je sva ispucala od valjka i bagera. Tražimo da stalno dežura cistjerana koja će posipati put vodom kako se ne bi podizala prašina. ko se ništa ne bude radilo moraćemo nešto radilalnije preduzeti ne bi li se neko sjetio nas. Pozivamo novog ministra kapitalnih investicija da ubrza radove. Ko je kriv neka odgovara, ali se radovi moraju nastaviti“, rekao je Gogić.

Jedan od okupljenih Dario Vraneš upitao je ko će biti odgovoran ako neko strada na ovom putu.

On je rekao i da se opština Pjevlja maćehinski odnosi prema ovim građanima koji su za njih, kako je rekao, građani drugog reda.

Potpredsjednik Opštine Pljevlja Nenad Rubežić rekao je da Opština nema nikakvu ingerenciju niti je učestvovala u projektovanju i odabiru izvođača, niti je investitor radova.

Rekao je da će Opština uputiti apel premijeru da se nastave radovi.

„Ovim putem bih molio da se ne dođe do prolongiranja radova za četiri godine. Ako izvođač raskine ugovor da ne ispaštaju građani već da se problem odmah rješava. Ako dođe do raskida ugovora onda ide ponovo presjek situacije raspisivanje tendera što će trajati dvije tri godine. Volio bih da se premijer i Vlada posvete ovom problemu koji postoji i koji treba da se riješi. Neka nađu relevantne ljude koji će to uraditi“, rekao je Rubežić.

Predsjednik Mjesne zajednice Bukovica Gligor Topalović kazao je da su u saznanju da je Turska dala 70 miliona eura za rekonstrukciju puta puta Pljevlja Goražede, kojem pripada i ova dionica.

„To je pouzdana informacija, Da vidimo gdje su pare. Tada je bio ministar Osman Nurković i pozivamo

predsjednika Vlade i resornog ministra da obavezno dođu u Pljevlja jer se ovaj problem sa kojim se uočavam već četiri godine mora riješiti. Ovje nekoliko godina ljudi niti kose niti siju. Kako da žive“, rekao je Topalović.

Uprava za saobraćaj 7. maja 2019. potpisala je ugovor sa preduzećem “Crnagoraput” o rekonstrukciji dionice puta Pljevlja – Krće u dužini od oko 19 kilometara, a vrijednost radova je oko 12,1 milion eura.

Rekonstrukcija ove dionice puta prema ugovoru treblo je da traje godinu i po i da se završi do kraja 2020.

Miodrag Bakrač iz Uprave za saobraćaj krajem prošle godine je rekao da će rekonstrukcija puta Pljevlja – Metaljka biti završena do kraja jula ove godine.

“Rok za završetak svih radova je 31. jul 2022. I

očekujem da možemo lagano taj rok da ispoštujemo i da taj put predamo učesnicima u saobraćaju”kazao je tada Bakrač.

Do sada je asfaltirano sedam kilometara puta i na tom dijelu su završena sva tri sloja asfalta, a na dužini od dva km završena je prvi sloj.

Ostalo je neasfaltirano još oko sedam kilometara puta.

