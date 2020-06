Protiv korone vakcinisala bi se trećina građana

Kao i na početku krize s koronavirusom, skoro svi građani Crne Gore, 96 odsto, kažu da su informisani o ovoj temi, a procenat onih koji su zabrinuti da bi oni lično ili njima bliske osobe mogli da se zaraze pao je sa 81 u martu na 56 odsto na kraju maja. Kada bi se razvila vakcina protiv virusa, trećina građana bi se vakcinisala, a to su uglavnom oni koji su više zabrinuti zbog rizika da se zaraze ovim virusom, dok je među njima više onih koji imaju hronične bolesti i kojima ovaj virus predstavlja mnogo ozbiljniju prijetnju po zdravlje.

Istraživanje javnog mnjenja koje je Ipsos sproveo krajem maja, uz podršku UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije i Instituta za javno zdravlje, pokazuje i da većina građana Crne Gore primjenjuje razne mjere prevencije protiv širenja koronavirusa, poput: održavanja čistoće ruku i lica, izbjegavanja kućnih posjeta, nošenja maski za lice, učestalijeg korišćenja dezinfekcionih sredstava, kao i izbjegavanja rukovanja s drugima. Najmanje se nose rukavice i izbjegava kontakt s najbližima – to radi nešto manje od polovine građana, saopšteno je iz UNICEF-a u Crnoj Gori.

“Ljudi koji imaju hronične bolesti češće izbjegavaju odlaske u prodavnice, apoteke i mjesta s puno ljudi i više izbjegavaju fizički kontakt s najbližima kako bi se zaštitili od koronavirusa.Imajući u vidu da je tokom posljednjeg perioda građanima javno saopštavano da je najbolja prevencija pridržavanje tri mjere – češće pranje ruku, držanje distance i nošenje maski, podatak da dvije trećine građana kaže da primjenjuje sve tri mjere ukazuje na to da je ova poruka stigla do većine, ali i na to da svaki treći građanin ne primjenjuje jednu od ove tri mjere”, dodaje se u saopštenju.

Najveći broj građana primjenjuje samo dvije mjere ‒ češće pranje ruku i nošenje maski (80 odsto), što ukazuje da je držanje distance 1‒3 m od sagovornika mjera koja je građanima najveći izazov od tri preventivne mjere koje su preporučene tokom posljednjih sedmica. Skoro svaki četvrti građanin kaže da ne drži distancu od sagovornika.

Uprkos izazovima za mentalno zdravlje, poput ograničenja kretanja tokom krize izazvane koronavirusom, skoro dvije trećine građana Crne Gore navodi da su se tokom ovog perioda osjećali mirno i srećno. Ipak, svaki peti građanin bio je ljut, a nešto manje od petine je osjećalo strah, tugu i usamljenost. Kod građana koji imaju hroničnu bolest češće su se javljale emocije kao što su ljutnja, usamljenost, strah i tuga. Nešto manje od jedne trećine se dosađivalo, a među njima su češće mlađi ljudi i građani koji su u većoj mjeri konzumirali duvan tokom ovog perioda. Tačnije, svaki drugi građanin koji kaže da se dosađivao konzumirao je duvan, dok je to isto radilo oko dvije petine građana na nivou cijele zemlje.

Preko polovine građana Crne Gore kaže da su od početka krize izazvane koronavirusom svakodnevno jeli svježe voće i povrće. Međutim, većina građana je tokom ovog perioda konzumirala nezdravu hranu poput slatkiša i slanih grickalica, dok je svaki treći jeo brzu hranu popit pice, pomfrita, hamburgera i pio alkohol, a nešto manje od polovine je konzumiralo gazirana pića.

Građani koji imaju hronične bolesti češće navode da nisu konzumirali slatkiše, gazirana pića i slične nezdrave proizvode. Blizu polovine građana planira da u narednih nedjelju dana započne s redovnim šetnjama, preko dvije petine da se vide s porodicom i prijateljima, dok jedna četvrtina namjerava da započne s dijetom ili da smanji ishranu”, navodi se u saopštenju.-

Osam od 10 građana smatra da Crna Gora treba da otvori svoje granice. Sedam od 10 građana bi putovalo tokom ljeta na destinacije po Crnoj Gori, dok skoro dvije trećine građana ne namjerava da putuje turistički u inostranstvo tokom ljeta. Građani koji imaju hroničnu bolest u većoj mjeri navode da ne namjeravaju tokom ljeta da putuju turistički ni po Crnoj Gori niti u inostranstvo.

Svaki drugi građanin smatra da se koronavirus neće vratiti ove godine, ali većina vjeruje da će virusi nalik koronavirusu biti uobičajena pojava u narednih 10 godina. Skoro dvije trećine građana vjeruje da će se uskoro razviti vakcina protiv koronavirusa, a sedam od deset građana Crne Gore smatra da su vakcine jedan od najboljih izuma medicine, zahvaljujući kojem su mnoge zarazne bolesti iskorijenjene.

Nacionalno reprezentativni uzorak za ovo istraživanje sastoji se od 819 građana koji imaju 18 i više godina. Podaci dobijeni iz ovog istraživanja poslužiće za razvoj komunikacione strategije za sljedeće faze pandemije COVID-a-19, zaključeno je u saopštenju.

