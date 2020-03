Grupa kineskih stručnjaka juče je došla iz Kine kako bi Srbiji pomogla u borbi sa koronavirusom.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže za RTS da su njihove prve reakcije zadovoljavajuće, zadovoljni su merama koje je Srbija preduzela.

„Oni su kratko ovde, upoznaju se sa našom situacijom, do sutra posle podne će izaći sa prvim setom novih mera koje su se kod njih pokazale kao dobre“, ističe Lončar.

Kada bi se svi pridržavali svih mera države Srbije, procena kineskih stručnjaka je, kaže Lončar, da Srbiji treba minimum 29 dana da stabilizuje situaciju sa koronavirusom.

„Da bismo došli u situaciju da nam ne raste broj, jeste da se od današnjeg dana uopšte ne prekrše mere. Trebalo bi nam 29 dana. To je njihova prva verzija, oni se ograđuju još. Stvarno se nadam da ćemo sutra imati neki novi predlog i set mera“, ističe ministar zdravlja.

© AP PHOTO / ALFREDO FALCONE Kineski doktori, epidemilozi

U Srbiji su koronavirusom zaražene ukupno 222 osobe, a u bolnici je 131 osoba, kaže ministar.

Na respiratorima je 15 osoba, od kojih je, prema njegovim rečima, troje u prilično ozbiljnom stanju.

„Uglavnom su imali druge bolesti. Naši lekari i sestre ulažu sve napore da im pomognu, mi ćemo tu borbu nastaviti“, ističe Lončar.

U ovoj situaciji, kaže, zabrinjava to što se pojedini ljudi ponašaju kao da se ništa ne dešava.

„Ne bih mere nazvao strogim ili bilo šta, nego boljim i najboljim, moramo da dođemo do najbolje mere, to je mera koja spasava ljudski život. Mi ćemo sve uraditi što je do nas da spasimo ljudske živote, odnosno da dođe do zaustavljanja virusa“, naglašava Lončar.

Ukazuje, međutim, da sistem ne može da podnese ukoliko se ljudi koji su došli iz inostranstva ne pridržavaju mera već organizuju druženja, idu u masu.

„To nije korektno, civilizovano, sistem ne može da izdrži, ljudi koji ih vide treba da ih upozore. Svi će biti sankcionisani. Virus je živa materija koja se menja. Ponavljam da sve zavisi od nas“, istakao je Lončar.

Ministar od danas u 19 časova telefonom razgovara sa građanima koji imaju pitanja o koronavirusu. Pitanja su, kaže, brojna.

„Ljudi su zbunjeni, imaju strah. Imaju razne nedoumice oko bolesti, organizacije, kako funkcioniše sistem i sve ono što interesuje njihove porodice. Neki imaju lične probleme pa traže savet kako da ih reše. Ljudske sudbine su takve kakve jesu. Pokušavamo da u svakoj situaciji pomognemo i da dobiju adekvatnu pomoć koju su tražili. Koliko god budem uspeo, razgovaraću. Ljudima to mnogo znači, meni je to posao“, napominje Lončar.