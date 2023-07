Prvog dana upisa Univerziteta Crne Gore prijavljeno 2.173 kandidata

Prvog dana upisa u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2023/24, do 16.00 časova, prijavilo se ukupno 2.173 kandidata, od čega 2.029 elektronskim putem, a 144 lično, predajom dokumentacije studentskoj službi. Konkursom su predviđena 3 174 mjesta na Budžetu i 60 mjesta na samofinansirajućem programu Ekonomskog fakulteta Academic program in Business and Economics, saopšteno je sa Univerziteta Crne Gore UCG.

Kandidati se mogu prijavljivati i 4. jula 2021. godine, do 16.00 sati, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, u okviru radnog vremena studentskih službi.

Tokom prvog upisnog dana, broj ukupno prijavljenih kandidata po organizacionim jedinicama je sljedeći: Arhitektonski 64, Biotehnički 39, Ekonomski 306, Elektrotehnički 259, Fakultet dramskih umjetnosti 20, Fakultet likovnih umjetnosti 28, Fakultet političkih nauka 129, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 31, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 81, Filološki fakultet 96, Filozofski fakultet 223, Građevinski fakultet 59, Mašinski fakultet 47, Medicinski fakultet 276, Metalurško-tehnološki fakultet 29, Muzička akademija osam, Pomorski fakultet 109, Pravni fakultet 225, Prirodno-matematički fakultet 144”, ističe se u saopštenju UCG.

Podsjećaju, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski (stručni ispit) polažu se 5. jula 2023. godine.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od 6. jula 2023. do 7. jula 2023. godine.

Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 12. julom 2023. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica koji će biti istaknuti na internet stranicama.