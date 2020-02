PU: Pokrenut inspekcijski nadzor u svim vjerskim zajednicama

Iz PU su saopštili da je “inspekcijski nadzor otvoren kod vjerskih zajednica, te će u istom biti utvrđene sve činjenice bitne za provjeru regularnosti obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza”.

“Mitropolija crnogorsko-primorska izdvojena je kao zajednica sa najnižim stepenom poštovanja poreskih propisa, imajući u vidu da ista jedina od svih posluje u sivoj zoni zbog činjenice da ne prijavljuje svoje poreske obaveze, te se ne može dovoditi u istu ravan sa zajednicama koje su svoje obaveze prijavile državi. Mešihat Islamske zajednice je, za razliku od MCP, uredno prijavio sve vjerske službenike, a ova vjerska zajednica vršila je značajan dio uplata za vjerske službenike na njihove individualne račune, zbog čega je neophodno najprije izvršiti rasknjižavanje ovih uplata, kako bi se utvrdilo stvarno stanje poreskih obaveza, nakon čega će se pristupiti daljoj naplati poreskih obaveza mehanizmima izmirenja duga od strane predmetnog subjekta”, piše u odgovoru PU.

Dodali su da neizmirene obaveze u manjim iznosima uredno prijavljene Poreskoj upravi imaju i Barski nadbiskupski ordinijat i Rimoktaolička crkva Podgorica, koji su takođe uredno prijavili sve vjerske službenike, a kod kojih je u toku sređivanje stanja na analitičkim računima.

“Na sastancima održanim sa svim vjerskim zajednicima koje imaju neizmirene obaveze prenijeta je ista poruka kao i Mitropoliji, a to je da se obaveze prema državi moraju poštovati, te da do 2. marta iste treba da predstave način na koji će izmiriti dospjele poreske obaveze. Pet vjerskih zajednica, i to: Crnogorska pravoslavna crkva Cetinje, Eparhija budmljansko-nikšićka Berane, Metoh manastira Ostrog Jovan do Nikšić, Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić i Srpska pravoslavna crkvena opština Pljevlja apliciralo je za izmirenje duga kroz reprogram u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja i iste redovno servisiraju dospjele obaveze”, navode iz PU.

Dodaju da se među vjerskim zajednicama izdvaja Kotorska biskupija, koja uredno prijavljuje i izmiruje sve dospjele obaveze.

“Treba naglasiti i da je inspekcijski nadzor otvoren kod vjerskih zajednica, te će u istom biti utvrđene sve činjenice bitne za provjeru regularnosti obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza, uključujući i podatke o stanju obaveza istih”, piše u odgovoru iz Poreske uprave.

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet obaviće 15. marta kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave (PU) po inicijativi poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) Raška Konjevića.