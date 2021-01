Put Šavnik-Žabljak i dalje u prekidu

Saobraćaj na putu Šavnik-Žabljak zbog mećave je u prekidu je za sve vrste vozila, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Iz AMSCG kazali su da se u Crnoj Gori jutros saobraća po mokrim putevima, a vidljivost je mjestimično smanjena.

Oni su upozorili na učestale pojave sitnijih odrona i povremene udare vjetra i savjetovali maksimalno opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja.

U Crnoj Gori su do 1. aprila ove godine zimske gume obavezne na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li postoje zimski uslovi.

Izvor RTCG