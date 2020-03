PzP: Progon porodice Medojević, Đukanović obišao pola Evrope, a nije u samoizolaciji

Advokat Dražen Medojević će uložiti žalbu Ministarstvu zdravlja, saopšteno je večeras iz Pokreta za promjene (PzP) povodom sprovođenja predsjednika te partije Nebojše Medojevića i njegove supruge Marine u karantin.

Kako je ranije saopšteno iz Uprave policije, Nebojša i Marina Medojević sprovedeni su u karantin zbog kršenja mjera samoizolacije.

„Ovo pompezno sprovođenje Nebojše Medojevića i njegove supruge Marine u karantin u Sutomore kao navodnih prekršioca samoizolacije, je još jedan u nizu progona tužilaštva prema porodici Medojević“, istakli su iz PzP.

Iz te partije su dodali da radi raznih špekulacija i nedorečenosti koje se namjerno plasiraju u javnosti žele da pojasne ovu situaciju.