Radnici DOO „Grijanje“ najavili štrajk

Od menadžmenta firme i Opštine zahtijevamo da u najskorijem vremenu, ne dužem od deset dana, donesu odluku o potrebnom minimumu rada na osnovu člana 23 Zakona o štrajku („Službeni List CG“, broj 11/15), a u vezi sa čl. 9 i 19 tačka 7 istog zakona

Poštovani sugrađani, Naše saopštenje nije slučajno upriličeno na ovaj simboličan datum. Petak, 13.

Budući da obavljamo djelatnost od javnog interesa, a koja se tiče proizvodnje i isporuke toplotne energije krajnjim korisnicima naših usluga, želimo da Vas informišemo da nismo došli do kompromisnog rješenja kako sa menadžmentom firme tako i sa osnivačem, tj. Opštinom. Nadali smo se da će posjeta sindikalnih organizacija biti učinkovitija, te da će Opština naš problem konačno shvatiti ozbiljno, ali, nažalost, to se nije dogodilo. Posljednju zaradu smo primili za februar, tako da nam se trenutno duguje devet plata. Jedan dio radnika je ranije primio februarsku zaradu na osnovu tužbe, dok je drugi dio radnika zaradu za isti mjesec dobio „regularnim“ putem. Ovaj čin smatramo krajnje nemoralnim pokušajem razbijanja radničkog jedinstva i ovakav postupak uprave firme uskoro će dobiti sudski epilog, jer će protiv odgovornog/odgovornih za nesavjestan rad biti podnijeta krivična prijava, što nam je i advokat savjetovao. Još jednom svima poručujemo da svaki pokušaj razbijanja radničkog jedinstva i sloge ima suprotan efekat i da nas još više okuplja i ujedinjuje.

U nadi da ćemo naići na razumijevanje uputili smo dopis menadžmentu firme i gradonačelniku sa konkretnim predlogom. Naime, na dosadašnjim sastancima nam je saopšteno da je za našu firmu izdvojen novčani fond u iznosu od 60.000 evra, pa i malo više od toga. Predložili smo da se taj novčani fond iskoristi za isplatu četiri zaostale zarade. Međutim, nikakav odgovor nismo dobili, tako da su nam tim činom neodgovaranja stavili do znanja koliko nas poštuju kao radnike, a Vas, poštovani sugrađani, kao korisnike naših usluga. Ne bi nas začudilo da u ovom trenutku menadžment firme počne sa ulaganjem tih sredstava u neke druge, samo njima znane svrhe. Takođe, čuli smo da pojedini privredni subjekti/ugostiteljski objekti u našem gradu duguju našoj firmi desetine hiljada evra, pa niko ne preduzima bilo kakvu akciju kako bi se ta dugovanja naplatila, te isplatili radnici. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti spisak dužnika prema našoj firmi kako bismo saznali ko su ti povlašćeni korisnici naših usluga koji ne moraju da plaćaju račune prema našoj firmi. Uostalom, ne tiče nas se ko plaća naše usluge, a ko ne, ali je krajnje nepošteno da se nekima tolerišu ogromni dugovi dok običnom građaninu to nije dopušteno. Ovo pominjemo samo iz razloga što modeli za isplatu zaostalih zarada postoje, ali jednostavno, niko tome ne želi da se posveti. Takođe, korišćenjem orahovog uglja naši troškovi su znatno smanjeni. Interesantno je to što smo saznali da su naši kotlovi upravo i namijenjeni za tu vrstu uglja, ali eto, to izgleda nekome ranije nije odgovaralo. Javno se zahvaljujemo tehničkom direktoru, Jasminu Čelebiću i svima koji su uvažili naš predlog da se počne sa korišćenjem orahovog uglja, što se ispostavilo pravim potezom, jer su troškovi smanjeni a kvalitet isporučene toplotne energije čak i bolji. Naši radnici su i ranije iznosili ovaj predlog, ali on nije naišao na razumijevanje pretpostavljenih. Da to nije jedina greška tadašnjeg rukovodstva svjedoče i građani koji su iznevjereni od strane naše firme. Upravo tim povodom nam je stigao jedan dopis koji dostavljamo ovim putem na uvid javnosti.

Ovom prilikom želimo i da saopštimo da je zaista bilo jadno slušati vanrednu sjednicu SO i stranačka prepucavanja. Gradonačelnik optužuje političke oponente za katastrofalno stanje u Grijanju, a nama spočitava novodno politički obojena saopštenja. Nemamo namjeru više da se branimo od takvih nesuvislih optužbi, pa ovom prilikom želimo da se zahvalimo svakoj političkoj organizaciji i pojedincu koji su nas javno podržali. Želimo da se zahvalimo i svakom čestitom Pljevljaku, a zaista ih je mnogo, koji su nas ohrabrivali da istrajemo u našim namjerama.

Na samom kraju ovog saopštenja želimo da Vas informišemo da smo u dogovoru sa nadležnim sindikalnim organizacijama, čiju podršku u potpunosti uživamo, riješili da stupimo u štrajk, pa ga ovom prilikom i najavljujemo. Početkom naredne sedmice upravi firme predaćemo potrebnu dokumentaciju, tj. Odluku o stupanju u štrajk i izjavu o učesnicima. Od menadžmenta firme i Opštine zahtijevamo da u najskorijem vremenu, ne dužem od deset dana, donesu odluku o potrebnom minimumu rada na osnovu člana 23 Zakona o štrajku („Službeni List CG“, broj 11/15), a u vezi sa čl. 9 i 19 tačka 7 istog zakona, kako bismo na zakonom predviđen način stupili u štrajk, inače ćemo štrajk radikalizovati potpunim gašenjem kotlova. Nadamo se da će u tom trenutku menadžment firme iznaći model da nas kazni i udalji sa posla i da će zapošljavanjem novih radnika obezbjediti kontinuiranu isporuku toplotne energije poigravajući se sa životima tih istih radnika i stanara zgrade u kojoj se nalaze kotlovi.

Želimo da upozorimo korisnike naših usluga da će se rad prema minimumu radnog procesa izuzetno loše odraziti na kvalitet isporučene toplotne energije, a menadžment firme i gradonačelnika još jednom pozivamo, jer smo u dužnosti da to učinimo, na sporazumno rješenje problema.

Na kraju bismo javno pozvali gradonačelnika da nas posjeti kako bi se lično uvjerio u kakvim uslovima obavljamo izuzetno težak i odgovoran posao – stoji u saopštenju koje su nam dostavili radnici D.O.O. „Grijanje“ – Pljevlja.