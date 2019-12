Radnici „Komunalnih usluga“ formirali štrajkački odbor

Po riječima zaposlenih u ovom preduzeću na poslovima sahranjivanja, njih šestorica su odbili radnu obavezu. Oni su po cijenu raskida radnog odnosa odlučili da prekinu sa obavljanjem radne obaveze sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. A u zahtjevima stoji da im se isplate dvije plate do 01.01.2020. godine. Da od januara bude redovna isplata zarada i plus jedna zaostala svaki mjesec. U zahtjevima traže i izbor novog direktora, kao i da se protiv njih šestorice koji su zaposleni u RJ Kapela ne pokreće disciplinski postupak. Radnici traže i da se poštuje jednakost u isplatama zarada i da se u isti dan i svim zaposlenim bez izuzetka isplati zarada.