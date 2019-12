Radnici Pogrebnog traže isplatu zarada ili obustavljaju rad

Radnici u Radnoj jedinici Pogrebno, lokalnog preduzeća „Komunalne usluge“, Upravnom odboru firme dali su rok od deset dana da im se isplate tri zarade, ili će obustaviti rad, piše DAN. Kako su naveli u dopisu, koji su svojeručno napisali, na takav korak su se odlučili jer im se duguje 11 plata i u izuzetno su teškom materijalnom položaju.

– Radnici koji kopaju grobove nemaju nijedan slobodan dan, u teškoj su situaciji i traže minimum tri plate ili kopanja više nema – navodi se u dopisu koji su potpisali zaposleni u RJ Pogrebno.

Da je situacija u preduzeću Komunalne usluge izuzetno teška priznaje i predsjednik Opštine Igor Golubović. On je saopštio da trenutno to lokalno preduzeće ima 55 zaposlenih, te da ukupni prihodi, projektovani do kraja godine, iznose 250 hiljada eura. Golubović je saopštio da su prethodnih godina prihodi bili od 370 do 400 hiljada eura, kao i da je učešće bruto zarada u prihodima 200 odsto, dok je to prethodnih godina bilo 80 odsto. On je iznio i podatak da su trenutna dugovanja preduzeća 1.800.000 eura.

– U proteklih šest mjeseci pokušavamo da ojačamo preduzeće. Zaključili smo da pogrebne usluge i azil mogu funkcionisati. Ideja je da obezbijedimo sredstva za sporazumni raskid radnog odnosa, ali ne planiramo da iz preduzeća ode deset zaposlenih koji su se prijavili i koji stvaraju prihod preduzeću – rekao je Golubović na sjednici lokalnog parlamenta održanoj u četvrtak, 5. decembra.

Ostaje da se vidi hoće li zaposleni u RJ Pogrebno dobiti tri tražene zarade, ili će obustaviti rad. Postavlja se pitanje da li će radnici stupiti u štrajk, kako to zakonski propisi nalažu, ili će bukvalno prekinuti sa sahranjivanjima. U svakom slučaju u Pljevljima se poslednjih godina dešavaju mnoge čudne pojave, ali do sada se nije desilo da preminuli nijesu sahranjivani. U svakom slučaju i to je moguće jer u Pljevljima već odavno nikoga ništa ne iznenađuje.

Prihod od grobnih mjesta i usluga kapele

Preduzeće „Komunalne usluge“ najveći prihod ima upravo od gradskog groblja Ravni gdje je prošle godine sahranjeno oko 130 osoba. Na ovom groblju počiva oko 6.000 Pljevljaka, a kako su ranije tvrdili iz preduzeća „Komunalne usluge“, oko deset odsto potomaka ne plaća održavanje grobnih mjesta. Pored sahranjivanja u ovom preduzeću imaju prihode od kapele jer u Pljevljima godišnje premine oko 430 osoba. Porodice preminulih u većini slučajeva ne vrše sahranjivanje na gradskom groblju Ravni, ali često koriste usluge gradske kapele, što je takođe prihod preduzeća.

Izvor: DAN