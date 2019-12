Radnici „Stambenog“ traže isplatu otpremnina

U Agenciji za stambeno-poslovni fond svih 20 zaposlenih traže da im lokalna uprava isplati otpremnine i da oni oslobode radna mjesta, piše DAN. Kako su iz DAN-a saznali u lokalnoj upravi, radnici su takav zahtjev zvanično dostavili, ali teško je očekivati da će on biti prihvaćen. Radnici nisu primili osam zarada, a poslednju platu koju su dobili bila je za mart.

Izvršni direktor Enver Kaljić, iz redova BS, na nedavno održanoj sjednici lokalnog parlamenta saopštio je da je već ranije 13 zaposlenih steklo pravo na penziju i da je u preduzeću ostalo još njih 20. Kaljić je kazao da je za devet radnika isplaćena otpremnina, ali da za četiri radnika, iako su urađena rješenja, novčana sredstva nijesu isplaćena jer je Poreska uprava blokirala račun preduzeća na iznos od 240.000 eura.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović kaže da to preduzeće trenutno duguje 950 hiljada eura, kao i da nije u stanju da izvodi potrebne radove za lokalnu upravu.

Učešće bruto zarada u prihodima preduzeća ove godine je 191 odsto, a prethodnih godina bilo je do 85 odsto. Od ukupno 57 poslovnih prostora koji su dati na upravljanje ovom preduzeću izdata su 22, a od 79 garaža izdato je 67. Prihod od izdavanja opštinske imovine je osam do 10.000 eura mjesečno. Zbog strukture radne snage i finansijskog stanja preduzeće nije više u stanju da obavlja poslove za Opštinu na sanacijama fasada i krovova u planiranom iznosu od 100.000 eura – rekao je Golubović na sjednici SO Pljevlja.

Odbornik Demokrata Nikola Rovčanin za ovako stanje u Agenciji optužuje lokalnu vlast koja je, kako kaže, izazvala finansijski haos.

– Na kraju 2014. godine gubitak u ovom preduzeću bio je 90.000 eura, a ostvaren je prihod od 278.000 eura. Sada je dug 950.000 eura, i to najbolje govori kako je lokalna vlast vodila ovo preduzeće – kazao je Rovčanin.

izvor: DAN