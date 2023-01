RADNICI TE PLjEVLjA

Skromni ljudi koji brinu da struje ne fali

U okviru serijala reportaža o herojima TVCG donosi priču i o radnicima Termoelektrane Pljevlja. Pogledajte kako izgleda posao na opasnim i odgvornim radnim mjestima koja se ne napuštaju ni na tren, pored postrojenja i mašina čiji zastoj znači ogromnu štetu za energetski sitem Crne Gore.

TE Pljevlja – srce energetskog sistema Crne Gore. I dok mnogi praznuju ovih dana širom Crne Gore, za Mladena Milovića dan kao i svaki drugi.

Njegov posao održavanja kotlova, na visini od šesdeset metara spada u najrizičnije, ali i najodgovornije u termoelektrani.

„Ovo je sud pod velikim protiskom. Tu su ogromne temperature. Para je od 500 stepeni, može da sagori. Tu je veliki broj ventila i može cijev da pukne, posljedica je ispad bloka koji mora da stane jer se ništa ne smije raditi dok se ne zaustavi“, priča radnik na održavanju postrojenja u TE Pljevlja Mladen Milović.

Novogodišnju noć u krugu fabrike proveo je i njegov kolega Velibor Tomčić, koji radi u komandnoj sobi.

„Slavimo kratko ovdje zajedno sa kolegama, ali sve to kratko traje zbog obaveza posla i odgovornosti prema poslu“, kaže rukovodilac bloka u TE Pljevlja Velibor Tomčić.

„Uglavnom nema praznika, sve je samo da farika radi“, dodaje Milović.

Svaki na svojoj poziciji zajedno sa ostalim kolegama brine da fabrika funkcioniše besprekorno u ovom velikom sistemu gdje se radna mjesta ne smiju ostaviti ni na tren.

„Tu nam se donose obroci, doručak, ručak, večera. Tako da ako u nekom trenutku nijesmo tu da reagujemo i dođe do nekih problema vrlo brzo može doći do ispada bloka. U slučaju da dođe do nekog cijevnog sistema vrlo je opasno za ljudstvo koje bi se nalazilo tu u tom trenutku kao i za opremu“, objašnjava Tomčić.

U vremenu energetske krize svaki zastoj u radu termolektrane veliki je udarac za Elektorprivredu Crne Gore (EPCG). Zato od znanja i spretnosti ovih ljudi mnogo toga zavisi.

„Posebno u ovoj situaciji energetske krize dali smo veliki doprinos uspješnom radu, tako da smo i ponosni na naše rezultate“, dodao je Tomčić.

„Od 1 do 5 za težinu ovog radnog mjesta dao bih ocjenu 5“, zaključio je Milović

Buka, prašina, velike temperature i opasne intervencije na jednoj i ovi skromni ljudi koji brinu da struje ne fali na drugoj strani.

