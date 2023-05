Radnici zbog većih plata i boljih uslova zaradu traže van granica“

Na pragu sezone i ove godine bez rješenja za sezonske radnike. Ove godine, čini se najizraženije, radnici zbog većih plata i boljih uslova zarade traže van granica. Vrijeđa, kažu, i odnos pojedinih poslodavaca.

Presušila je sezonska radna snaga na Crnogorskom primorju jer se obistinila ona stara izreka „kako siješ tako ćeš i požnjeti”. Svjedok ove naše priče je konobar Vladimir Miketić, koji je nakon godina teškog rada našao dostojanstvenije uslove. Ali van granica Crne Gore.

„Otišao sam jer sam bio nezadovoljan uslovima. Posle 23 godine rada, da nešto postignem. Presudna rečenica zbog koje sam otišao ‘ako ti se ne sviđa, vrata su ti tamo’. I ja sam prošao kroz ta vrata i otišao iz svoje zemlje koju volim, ali sam otišao kroz ta vrata“, rekao je Miketić.

No, prolazak kroz ta otvorena vrata nije uslovila samo mala plata.

Miketić kaže da konobari nijesu cijenjeni.

„I nijesu nam pruženi uslovi, ali generalno se zna ko kolo vodi u Crnoj Gori. Omalovažavani smo i prekipjelo je“, priča Miketić.

No, da posao može da uspije samo kad su mu zadovoljni radnici, na vrijeme je shvatio Čedo Popović. Probao je da uveze radnike, ali iskustvo ga je naučilo da je najbolje da regrutuje domaće stanovništvo.

Popović vlasnik hotela, kaže da su imali dosta problema, dovodili Filipince, oslanjali se na BiH, Srbiju…

„Od prošle godine nemamo problem sa radnom snagom. Herceg Novi ima dosta stanovnika, mi smo ušli u kampanju, dali proglas da zapošljavamo ljude iz Herceg Novog, povećali plate, obezbijedili ljude i zimi postigli više nego što smo očekivali“, poručio je Popović.

A da od radnika ne može samo da se očekuje već i da bude uvažen, recept je uspješne poslovne politike hercegnovskog hotela.

„Ne možemo raditi grabuljom, mora i vilom, moraju se i poslodavci odreći marži, bez kvalitetnih radnika nijedan posao se ne može raditi“, kaže Popović.

A da je do radnika teško doći potvrđuju i brojni oglasi za sezonske poslove, gdje se nudi plata do 1.000 eura uz dodatno plaćene smještaj i hranu. No, izgleda više ni pare ne pomažu.

A devetnaestogodišnja Tea Jovović iskoristila je priliku da preko ljeta zaradi, ali onoliko koliko je sama procijenila da njen rad vrijedi.

„Prošle godine sam ovdje radila, pa već imam iskustva.Zadovoljna sam sa platom. Smještaj mi je jako blizu posla što je mnogo dobra stvar. Smatram da je plata okej jer sam je ja tražila“, kazala je naša sagovornica.

Neko dobije šta traži, a hoće li uspjeti mnogi ugostitelji duž crnogorske obale da pronađu recepcionere, sobarice, konobare i kuvare ili je ovo godina kada im na naplatu stiže ono kako su ranije radili. Pitanje je mogu li Filipinci i Nepalci spasiti situaciju.

Izvor-rtcg