Radović: Ono što želim da promijenim je visina kamatnih stopa

Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović kazala je gostujući u Vijestima u pola sedam da je njen uslov za prihvatanje kandidature bio da ima podršku svih partija aktuelne većine.

Najavila je da će u narednom periodu u pregovorima sa komercijalnim bankama voditi računa da se utiče na politiku kamatnih stopa.

Za izbor Radović za guvernerku su glasali poslanici Pokreta Evropa sad (PES), koalicije „Za budućnost Crne Gore“, Demokratske Crne Gore, Građanskog pokreta „URA“, Socijalističke narode partije (SNP), Socijaldemokrata (SD), Hrvatske građanske inicijative (HGI). Podrška je stigla i od Bošnjačke stranke, Albanske alijanse i Albanskog foruma. Jedini poslanički klub koji nije glasao za imenovanje Radović je Demokratska partija socijalista (DPS).

„Moj uslov za prihvatanje kandidature je bio da imam podršku svih partija aktuelne većine. I to je tako i bilo na početku… Vjerujem da je upravo razlog da se pokuša osujetiti takvo stanje bio niz mizoginih napada koji su bili usmjereni na disreditaciju moje ličnosti… To je sve kulminiralo noć uoči glasanja. Imala sam intenzivne konsulatacije sa poslanicima aktuelne većine, svih partija u parlamentu. Poslanike PES-a znam najmanje i osjetila sam potrebu da imam dodatne konsulatacije sa njima. To je bio jedan širi krug i razgovarali smo na niz značajnih tema i imala sam priliku da i njima detaljnije predstavim viziju Centralne banke i program rada…“, rekla je Radović

Radović je poručila da ono što njoj smeta i što želi da promijeni je visina kamatnih stopa.

„Kada pogledamo kretanje kamatnih stopa i prosječnu efektivnu kamatnu stopu koja je prema poslednjim raspoloživim podacima na kraju oktobra iznosila 6,49 odsto i činjenicu da je ona porasla za 0,81 procentni poen za proteklih godinu dana, činjenica je da postoje dva trenda – prvo niži rast kamatne stope u odnosu na rast euribora, a sa druge strane ono što su banke ponudile, a građani iskoristili – da varijabilne kamatne stope konvertuju fiksne kamatne stope. Ono što meni smeta i što želim da promijenim kao guvernerka i ono što smeta crnogorskim građanima jeste upravo visina kamatnih stopa. I u narednom periodu u pregovorima sa komercijalnim bankama vodićemo računa da se utiče na politiku kamatnih stopa“, kazaoa je Radović.

Dodala je da za to „postoji prostor“.

„Kada pogledate profit komercijalnih banaka on je za posljednjih 10 mjeseci na nivou od preko 130 miliona eura. To govori da postoji dovoljan prostor za jedan proaktivniji, agilniji nastup i naravno kooperativnost sa obje strane da se omoguće povoljni i kvalitetniji uslovi za funkcionisanje crnogorske privrede i naravno za standard građana“, kazala je Radović.

Izvor-vijesti