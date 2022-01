Godina straha i ograničenja otkucava poslednje sate a svaki novi minut donosi nadu u ljepše dane. Hrabriji smo, nakon dvije godine stalnog pritiska i željni susreta, priče i pjesme.

Večeras zagrlite vaše najbliže jer blizina daje snagu a ljubav krila. Uz dobro zdravlje, ljubav i radost želimo vam mira, razumjevanja i tolerancije. Dobrim mislima i željama radujmo se jedni drugima. Srećna Nova godina 2022. Od Redakcije Pljevaljskih novina.

Kratke priče književnice Brankice Damjanović nude nam mudrost, radost i nadu.

„Godina čiji poslednji dani klize u nepovrat bila je nekom najteža, nekom najlepša, a nekom nažalost poslednja. I godina koja dolazi biće ista takva. Najteža, najlepša i poslednja. Neka vama bude najbolja. Neka bude godina u kojoj ćete voleti, rasti, tražiti i pronalaziti smisao. Šta god da bude, vi još jače budite vi! Tako se osvaja večnost. Večnost spram koje su godine tek prašina na vetru. Hvala vam za svaku misao, svaku vašu reč. Hvala vam što imate snage da budete ljudi. To nikada nije bilo lako, ali je uvek bilo i jeste spasonosno. Neka vas čuva dragi Bog“, napisala je književnica Brankica Damjanović

„Kako je lepo imati nekog ko ti kaže: „Ako ti bilo šta treba tu sam, to znaš.“ To je onaj trenutak kad osetim da mi zaista ne treba (više) ništa. I onda, dodatno, shvatim da nam je od svih potreba danas najpotrebniji Čovek“,Brankica Damjanović iz knjige „Rekla mi je volim te“

Novo doba donelo nam je mnogo toga novog. Naviknuti već na instant zadovoljstva, privolesmo se praksi, koja postade običaj, da sve dobijemo brzo. Od informacije do večere koju nam po porudžbini donesu na kućni prag. Sve se ubrzalo, nekako i… skratilo. Kratak nam je „fitilj”, kratak dan, život. A strpljenja skoro da i nema. Ni za šta. Čak ni za ljude. Čak ni za one za koje kažemo, i u to duboko verujemo, da ih volimo i poštujemo. Ako ne dobijemo ono što očekujemo, idemo dalje. Novi klik, nova ponuda i nova (p)roba. Do novog (ne)zadovoljstva. Malo ko je spreman da čeka. A ono što vredi, ono što je „naše”, nekad je sporo, katkad nevidljivo (o njemu se ‘samo tek po slutnji zna’), neretko i sasvim neizvesno, ali duša oseća da… postoji. Tajna strpljenja i jeste u tome da prepoznamo suštinu. Posle jednog ručka brzo se ogladni. Na letinu se čeka, ali se zato zima može dočekati bez straha, jer su „ambari” srca puni, prepuni…, Brankica Damjanović, iz knjige“Setilo se majke“

Volim ljude koji su isti kad imaju i kad nemaju. One koji se i kroz plač osmehuju. Ljude kroz čiju se tamu boli zrak nade probija, čija se kičma od straha ne savija. One ljude volim koji su gromade i kad su naizgled sitni. Mnogo su, mnogo bitni. Celina su uvek i svugde. Volim ljude koje nikakvo sitničarenje ne može da podeli, one koji su veliki i kad ti deo sebe daju, one zbog kojih i mi postajemo celi.

Brankica Damjanović