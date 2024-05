Radulović: Uskoro nastavak radova na dionici puta Vrulja-Mijakovići

Do kraja mjeseca biće izabran novi izvođač radova za 7,5 kilometara dugu dionicu puta Pljevlja – Bijelo Polje od sela Mijakovića do Vrulje, najavio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović. On je kazao da će odmah potom moći da se krene sa izgradnjom koja će trajati najduže 10 mjeseci.

“Ovom prilikom želim da obavijestim javnost da krajem ovog mjeseca, odnosno 28.maja, ističe rok za izbor novog izvođača radova na dionici Vrulja-Mijakovići, sa rokom za završetak između šest i 10 mjeseci, tako da ćemo naredne godine imati u potpunosti izgrađen i rekonstruisan put i znatno bolju i kraću povezanost Pljevalja sa Bijelim Poljem, Mojkovcem i Beranama”, rekao je Radulović.

On je obišao završene radove na sanaciji puta od Tomaševa do Pavinog Polja.

“Zadovoljstvo mi je da saopštim da je završena rehabilitacija kolovoza na putnom pravcu Pavino Polje-Tomaševo u dužini od devet kilometara, ukupne vrijednosti 1.2 miliona eura. Radovi su završeni prije ugovorenog roka i predstavljaju primjer dobre prakse”, kazao je Radulović.

Ovu dionicu puta sa ministrom Radulovićem obišao je direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović.

“Dužina ovog puta je nekih sedam kilometara i u značajnoj smo mjeri sanirali važnu regionalnu saobraćajnicu, koja će još više dobiti na značaju otvaranjem puta od Vrulje ka Mijakovićima i povezivanjem sa Pljevljima” kazao je Vuksanović.

