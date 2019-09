Rafteri udruženo očistilu obalu i uklonili preko 200 guma iz Tare

U najvećoj akciji do sada, obala rijeke Tare očišćena je, 21. septembra, u dužini od 30 km, od Splavišta do Radovan Luke, u organizaciji Udruženje raftera i stanovništva NP Durmitor a u saradnji sa NP Durmitor i TO Žabljak.

– Sakupljeno je dosta sitnog otpada, kese, flase, krpe, po neki šlem iz Drugog svjetskog rata. Velika količina guma, preko 200 komada, je izvađeno iz Tare, tako da u tom dijelu Tare nema više ni jedna guma. U akciji su učestvovale firme sa svojim skiperima koji su, taj dan volontirali, i dali svoj veliki doprinos, a to su firme: Triftar, Ostojic Company, Durmitor Raft, Kula Raft, Leković Rafting, Madera, Wild Adventures, Montenegro Extrem i radnici TO Žabljak I NP Durmitor. Poslednjii put Tara je očišćena 2005. godine. Do sada nije viđena ovakva akcija jer je i najmanja sitnica očišćena, rekao je u ime organizatora Veljko Ostojić, presjednik Uduženja raftera zahvaljujući svim učesnicima akcije. Ostojić ističe dobru saradnju sa NP Durmitor i Nacionalnim parkovima Crne Gore, koji su ljetos učestovali u popravci puta prema Zugića Luci, postavili su spust za čamce na Splavištu i za goste slačionice za presvlačenje na Žugića Luci.

-Moram da napomenem da radnici Uprava za vode nisu učestvovali u akciji čišćenja, što je neprimjereno, a godinama im plaćamo četiri evra po svakom spuštenom čamcu, na ime takse za zagađenje voda, iako po istom osnovu plaćamo takse i NP Durmitor po 13 evra za kraću turu i 33 evra za dužu turu po jednom gostu. Zahvalni smo radnicima NP Durmitor što su uzeli učešća u čišćenju rijeke. Apelovao bi na sve građane da ne bacaju smeće i razni otpad kako u rijeku Taru , tako ni u priobalno područje jer kad dođe do topljenja snijega i velikog vodostaja, kako pritoka tako i same Tare, dolazi do raznošenja smeca i otpada u samu Taru i njen kanjon. Tara je naš ponos i prepoznatljiva je u čitavom svijetu, kako po kanjonu tako i po čistoj vodi koja je pitka, rekao je Ostojić.

Prirodnom ljepotom i čistoćom rijeka Tara će još više plijeniti ljubitelje prirode i turiste a divan most na Tari još uvijek čeka na obnovu.