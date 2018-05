Raičević: Ako se već vrši preimenovanje ulice Kralja Petra, onda neka je nazovu ulicom gladnih ili nezaposlenih

Radan Raičević Kandidat za odbornika koalicije NSD,SNP,PzP-Da Pljevljima svane

U susret lokalnim izborima u Pljevljima, prihvatanje inicijative i „potezanje pitanja“ o promjeni naziva ulice Kralja Petra u „21. maj“ je potez koji će najmanje koristiti građanima, a kojim odlazeća vlast pokušava skrenuti pažnju javnosti sa ključnih problema i izbjeći odgovornost za obećanja koja nijesu ispunjena.Sve one koji žive u gradu đe su mortalitet,morbiditet i nezaposlenost u konstantnom porastu, siguran sam, najmanje zanima naziv ulice. Ako cemo Već vršiti preimenovanje, onda neka to bude ime primjerenije situaciji u kojoj se nalazimo. Možemo je nazvati ulicom nezaposenih ili gladnih, ulicom zaboravljenih ili građana na rubu egzistencije. Sličan naziv bi najbolje oslikavao činjenično stanje života u Pljevljima i situacije u kojoj se Pljevljaci nalaze.Dan kada je obnovljena nezavisnost ima smisla slaviti tek kada napravimo i onaj ključni korak i Crnu Goru oslobodimo od ropstva i potčinjenosti mafijaškoj hobotnici koja se predstavlja kao politička partija, kada država bude garant mira i stabilnosti kao i sinonim za socijalnu brigu o svojim stanovnicima.A do tada, neka bude borba neprestana!Da Pljevljima svane!!