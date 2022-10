Poštovani građani,

Kao što sam i nagovijestio sinoć na gostovanju u RTV Pljevlja, danas sam raskinuo Ugovor o stambenom kreditu zaključen između Rudnika uglja AD Pljevlja i gospodina Rajka Kovačevića, od 1. 8. 2008. godine, o čemu će gospodin Kovačević biti obaviješten pisanim putem.

Naime, prema ovom ugovoru gospodin Kovačević je dobio beskamatni kredit u iznosu od 40.000,00€ za kupovinu stana, na rok otplate od 360 mjeseci.

Kao prvo, u skladu sa Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba, gospodin Kovačević nije imao pravo da dobije ovakav kredit, jer nikada nije bio zaposleno lice u Rudniku uglja. U to vrijeme, gospodin Kovačević, kao član Odbora direktora Rudnika uglja, nije bio na profesionalnom angažmanu, iz prostog razloga što je to bilo nemoguće, zbog činjenice da mjesto člana Odbora direktora nije bilo sistematizovano kao radno mjesto.

Drugo, čak i takav nezakonit i ekstremno povoljan ugovor, gospodin Kovačević nije poštovao, nego je u ukupnom zaostatku od 18 rata. Ugovor može biti raskinut u slučaju kašnjenja isplate tri uzastopne rate. Gospodin Kovačević je čak četiri puta imao kašnjenja u isplati rate duža od tri mjeseca.

Napominjem javnost da je garanciju za vraćanje ovog kredita dala ni manje ni više nego Vlada Crne Gore, i to stavljanjem hipoteke na stan u njenom vlasništvu.

Kako bismo zaštitili interese naše kompanije, u zakonskoj i moralnoj smo obavezi da raskinemo ovaj ugovor, što će dovesti do prinudne naplate iznosa sa pripadajućim zakonskim kamatama koje teku još od 2008. godine.

Nažalost, neodgovornost i pohlepa gospodina Kovačevića, ponovo će koštati građane Crne Gore, budući da je garant njegove obaveze, ponavljam, Vlada Crne Gore.

Milan Lekić, izvršni direktor Rudnika uglja AD Pljevlja