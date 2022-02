Rajko Kovačević od 23. februara predsjednik opštine Pljevlja

Novi predsjednik opštine Pljevlja biće Rajko Kovačević, a njegov izbor na funkciju predsjednika je, u srijedu, 23. februara, u 10 sati, na sjednici Skupštne opštine Pljevlja. Na jučerašnjoj sjednici Opštinskog odbora DPS donijieta je odluka da kandidat za predsjednika Opštine Pljevlja bude Rajko Kovačević, član Izvršnog odbora DPS i Opštinskog odbora Podgorica, koga je predložilo 18 odbornika izborne liste ”Za dobro građana Pljevalja – pobjednički! Koalicije DPS, SD, BS – Milo Đukanović”. Kovačević je danas prihvatio kandidaturu za predsjednika opštine Pljevlja.

Rajko Kovačević je rođen 20.7.1967. godine u Pljevljima. Sa funkcije izvršnog direktora DOO “Crnogorski operator tržišta električne energije”, koju je obavljao od 2018. Do 2021. Godine, Pljevljak Rajko Kovačević, diplomirani inženjer elektronike, dolazi na mjesto predsjednika opštine Pljevlja, u kojima je radio od 1994. do 1996. Godine u nekadašnjoj Vojnoj fabrici “ FETS 1. Decembar”, a 1998. je bio direktor pljevaljskog Poštanskog I telekomunikacionog centra. Zatim odlazi u Podgoricu gdje je najduže vremena ,od 2012. do 2017. bio šef kabineta predsjednika Vlade Mila Đukanovića, I u tom period bio je član Savjeta za NATO, Savjeta za regulatornu reformu I unapređenje poslovnog ambijenta. Kovačević je 2001. bio profesionalno angažovan u Izvršnom odboru DPS CG, kao i od 2010. do 2012. godine, kada je u tri mandata bio poslanik u Skupštini CG i član više skupštinskih tijela. Kovačević je od 2006. do 2008. bio član Odbor direktora Rudnika uglja Pljevlja.

Kovačević je drugi predsjednik opštine iz redova DPS, pored Mirka Đačića, kojeg podgorička centrala vraća u rodni grad na odgovornu funkciju prvog čovjeka opštine. Slična situacija bila je prošle godine u Nikšiću kada su iz vrha partije iz Podgorice poslali Nikšićanima Milutina Simovića.

Odbornik DPS Avdo Ajanović određen je za izvjestioca u ime izborne liste ”Za dobro građana Pljevalja – pobjednički! Koalicije DPS, SD, BS – Milo Đukanović”. U predlogu kandidata za predsjednika opštine Pljevlja Rajka Kovačevića navodi se da su njegove preporuke za funkciju predsjednika opštine postignuti rezultati na rukovodećim funkcijama, obrazovanje, odgovornost, radno iskustvo, stučnost i ugled.

Predstavnici opozicionih partija u lokalnom parlamentu kažu da 23. februara neće glasati za DPS kandidata.