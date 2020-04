Ramazanska čestitka Glavnog imama Samira Kadribašića

Noćas sa zalaskom sunca nastupa najodabraniji mjesec Allahovog kalendara, mubarek mjesec Ramazan.

Ramazan je mjesec posta, mjesec ibadeta, mjesec Kur’ana, mjesec Allahove Milosti, oprosta i spasa, mjesec u kojem su šejtani vezani, mjesec međusobne tolerancije, saosjećanja i uvažavanja vjernika. On je mjesec i prve pobjede Poslanika a.s. na bojnom polju, mjesec bitke na Bedru. On je i mjesec oslobođenja Mekke.

Ovaj Ramazan će biti drugačiji od svih prethodnih koje pamtimo. Provodićemo vrijema svojim domovima i sa svojim porodicama. A to je prilika da se suočimo sa nama samima, da ispitamo našu iskrenost u vjeri i da postavimo prioritete života i vjere na mjesta kojima pripadaju.

U ovom trenutku prioriteti su jasni: sačuvati sebe i druge. A to možemo postići disciplinom.

Ibadeti skriveni od očiju javnosti su u ovom trenutku vrijedniji od javno ispoljenih ibadeta. Ramazanski post je prilika da budemo iskreni u odnosu spram Stvoritelja i Gospodara. Taj odnos jačaćemo našim dovama koje će biti iskrene i pune nade. Naši namazi će biti naša cjelodnevna veza sa Uzvišenim Bogom. Naša sadaka će biti radost naših srca, osmjeh na licu siromaha, nagrada naizmjena kod Boga. Naši iftari i sehuri će biti naše radosti koje je Allah Uzvišeni pripremio samo za postače.

Dragi prijatelji, Ramazan mubarek. Uzvišeni Bog da nam podari sabur, lahkoću u postu, da nam primi naš post, naše namaze, naše dove, neše sadake.

Glavni imam

Samir ef. Kadribašić

izvor: pvinformer.me