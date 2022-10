Rasparčavanje kovid donacija – svima po malo, nikome dovoljno

Sagovornici “Vijesti” smatraju da je cijeli postupak raspodjele doniranog novca bio netransparentan.

Procjena Ministarstva zdravlja na koji način će utrošiti novac od donacija građana za suzbijanje i ublažavanje posljedica kovid pandemije može biti subjektivna, jer država trenutno nema strategiju razvoja zdravstvenog sistema, odnosno master plan.

To je za “Vijesti” ocijenio nekadašnji direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Sead Čirgić, komentarišući odluku Ministarstva da 5,16 miliona od donacija za kovid preusmjeri za nabavke aparata za magnetnu rezonancu, dva digitalna mamografa, “hitnu opremu”, vozila, rekonstrukciju jednog doma zdravlja…

”Vijesti” su prekjuče objavile da je Ministarstvo prošlog mjeseca dostavilo Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) izvještaj o preporukama te institucije, koja je u martu utvrdila da upravljanje donacijama za suzbijanje koronavirusa nije bilo dovoljno efikasno, te da se ne zna namjena 5,16 miliona i ko upravlja tim novcem. Prema dokumentu, novac će kroz rebalans budžeta da bude iskorišten za nabavku roba, radova i usluga u Kliničkom centru (KC), beranskoj, kotorskoj i barskoj bolnici, SB Risan i cetinjskom domu zdravlja.

”U situaciji kada nemate strateška dokumenta, trebalo bi da imate kriterijume na bazi kojih opredjeljujete stredstva, a nemate ni to. Kapitalne investicije u zdravstvenom sistemu su nadležnost Ministarstva finansija, odnosno Ministarstva zdravlja koje brine o optimalnoj organizaciji zdravstvenog sistema i njegovoj efikasnosti u službi zadovoljenja zdravstvenih potreba građana. Međutim, kako svjedočimo prelamanju uskopartijskih interesa putem zdravstvenog sistema, što možemo vidjeti kroz stotine i stotine novozaposlenih, mahom nemedicinskih radnika i to samo u Podgorici i ukupne netransparentnosti koja je inače danas jedna od osnovnih odlika zdravstvenog sistema, onda, sve i da je raspodjela sredstava dobra, doza sumnje mora da postoji da je sve urađeno prema prioritetima. Posebno jer su ta sredstva imala sasvim drugu namjenu”, smatra Čirgić.

On je zaključio i da bi u izostanku strateških dokumenata i kriterijuma za raspodjelu sredstava trebalo da postoji makar kost-benefit analiza za navedene kapitalne investicije, “ali čini se da ni toga nema”.

”Treba znati da je svaka investicija u zdravstvu sjutra novi trošak zbog toga su važne analize da bi se opredijelila sredstva onamo gdje će pacijenti imati najveću korist. Dakle, investicije treba da idu onamo gdje će korist pacijenata biti veća od novog troška. Zbog netransparentnosti, efekte ovako donesenih odluka moći ćemo cijeniti u narednim godinama, a do tada kako ko voli može da vjeruje ili sumnja u njih”, poručio je on.

I poslanica Demokrata i članica skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Tamara Vujović, smatra da je moralo transparentnije da se predoči javnosti ko je organ koji upravlja sredstvima, plan raspodjele novca, kao i procjena efikasnosti…

Ona je, između ostalog, pitala ko je utvrdio da je svrsishodnije “usitniti” donirana sredstva, po sistemu svima po malo, umjesto na primjer iznos od 5,16 miliona iskoristiti za gradnju Infektivne klinike, gdje bi dijelom odgovorili namjeni – borbi protiv zaraznih bolesti.

”Interesantno je da se 3.8.2022 na Vladi, u periodu godišnjih odmora, usvaja zaključak kojim se donirana sredstva od 5,16 miliona preusmjeravaju sa CKB računa na račun FZO, kroz rebalans budžeta. FZO… Jasne su i nesporne potrebe zdravstvenog sistema za modernizacijom opreme, godinama se malo ulagalo u to, pogotovo po regionalnim bolnicama, i to nije sporno. Međutim, to nikako ne opravdava da se namjenska sredstva, koja su donator uplatili za borbu protiv zarazne bolesti usmjeravaju na sasvim drugi način i bez detaljnog plana, prema nekom okvirnom spisku…”, ocijenila je ona.

Vujović je pitala i da li je i na koji način sproveden postupak javnih nabavki za kupovinu opreme, gdje je pošao najveći dio sredstava, kada se zna da sistem javnih nabavki ne funkcioniše mjesecima zbog sajber napada, te kako su prikupljane ponude, ko su bili ponuđači…

”Mi sada nemamo informaciju, da li su od juna do oktobra utrošena sva sredstva za računa. Sredstva su prošla kroz rebalans, našla se na računu FZO, ali iz rebalansa ne vidimo precizno gdje su bili transferi. To ćemo vjerovatno saznati kada se bude radio završni račun budžeta za ovu godinu”, poručila je Vujović.

Ona je istakla da bez dileme podržavaju namjensko trošenje sredstava koje su plemenito donirala fizička i pravna lica i svjesni potrebe za obnavljanjem medicinske opreme pogotovo u ustanovama gdje se godinama ulagalo.

”Međutim, kako i prvi Izvjestaj DRI preporučuje, sredstva je trebalo opredjeliti namjenski, planski i u skladu sa svim procedurama koje nalazu javne nabavke, izvještavanje i upravljanje sredstvima. Sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću je trebalo naglasiti da su to sredstva od donatora, kako je i red kad neko nesto pokloni, možda i obavijestiti donatore, makar one veće o promjeni namjene sredstava, a ne praviti predizborne šetnje po zdravstvenim ustanovama”, zaključila je Vujović.

