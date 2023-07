Razriješeni direktor pljevaljske „Čistoće“ traži tri četvrtine zarade do kraja mandata

Razriješeni direktor „Čistoće“ u Pljevljima Saša Ječmenica zatražio je od novog menadžmenta ovog preduzeća isplatu tri četvrtine nadoknade zarade direktora do kraja mandata, to jest do jeseni 2025. godine.

Ječmenica (foto: TV Pljevlja)

Ječmenica je u svom imovinskom kartonu koji je ranije predao Agenciji za sprečavanje korupcije prijavio oko 1.500 eura zarade.

On se pisanim zahtjevom obratio Odboru direktora preduzeća „Čistoća“, pa se pozvao na posebni ugovor o radu koji reguliše međusobna prava i obaveze poslodavca i zaposlenog.

Tako je zatražio isplatu nadoknade zarade do novembra 2025. godine, kad mu ističe ugovoreni mandat, u iznosu tri četvrtine zarade na mjestu direktora preduzeća koji je obavljao do smjene.

Ječmenica se od razrješenja sa mjesta direktora preduzeća nalazi na godišnjem odmoru.

Iz novog menadžmenta „Čistoće“ u Pljevljima potvrdili su Portalu RTCG da je Ječmenici trenutno omogućeno korišćenje drugog dijela godišnjeg odmora za 2022. godinu, kao i dio za 2023. godinu.

„Rukovodstvo će odlučiti o podnijetom zahtjevu“, karatko su kazali iz uprave preduzeća našem Portalu.

Po statutu preduzeća, menadžment ima i mogućnost da Ječmenicu rasporedi na radno mjesto sa odgovarajućom školskom spremom na neodređeno vrijeme i na taj način ne uvaži njegov zahtjev o isplati nadoknade zarade do kraja mandata, koji je naveden u posebnom ugovoru o radu .

Sa druge strane, kako je prije par dana prenio „Pv informer“, Ječmenica pristaje i na primjenu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koji predviđa 12 naknada zarada nakon prestanka funkcije koju je obavljao, što je bila praksa u drugim crnogorskim opštinama.

On je u zahtjevu naglasio da je odredba Ugovora o radu izvršnog direktora komunalnog preduzeća “Čistoća“ u iznosu tri četvrtine mjesečne zarade preuzeta iz menadžerskog ugovora za rukovodioce Rudnika uglja Pljevlja i isključuje isplatu bilo kakve otpremnine.

Izvor-rtcg