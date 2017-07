Reagovanje Demokrata na saopštenje DPS-a

I evo ih – javili su se. Filijala organizovane kriminalne grupe u Pljevljima izdržala je duže nego što smo i očekivali – bol koja im se stavlja u izgled nakon što budu izvrnuti iz fotelja i ispraćeni iz kabineta iz kojih su unistavali Pljevlja bila je isuviše neprijatna. Da ima i trunke istine u njihovom saopštenju kako smo mi „nejaki“ i kako imamo malu podršku u gradu na Breznici, ne bi nam Milovi, Svetovi i Duškovi puleni ni slova posvetili. Mada, uzimajući u obzir ono što su izlučili iz njihovih zatrovanih glava, bolje i da nisu.

Gospodo iz OKG DPS Pljevlja, razumijemo mi vaš strah kada vidite da su Demokrate, nakon osvajanja Budve, Kotora i Herceg Novog, te nakon pobjedničkih i veličanstvenih kampanja u Mojkovcu, na Cetinju i na Žabljaku, već šesti dan u razgovoru sa Pljevljacima, od kojih dobijaju neizmjernu podršku za naš program, ideje i konkretna rješenja. Kada uđemo u kuću domaćice kojoj je sve troje djece završilo visoke škole, ali zbog nepodobnosti, vašeg stranačkog zapošljavanja i pretvaranja privrede u nepostojeću moralo da ode trbuhom za kruhom u svijet, a kojoj ste, usput, i ukinuli naknadu za majke kao jedini izbor prihoda, i kada nam kaže kako samo nama vjeruje da ćemo uspjeti da joj vratimo bar jedno dijete u naš kraj – i morate da se plašite srdžbe tih ljudi. Međutim, ne krivite nas što smo saslušali takve i slične probleme građana Pljevalja i makar pokušali da utješimo, ako ne što drugo, već sami sebe koji ste ih, u dobrom dijelu, i stvorili.

Nisu Demokrate zatvorili i bacili pod stečaj sve što je radilo u Pljevljima i po čemu su Pljevlja bila prepoznata, već vi, gospodo. Kao što ni nakon što ste pretvorili građane u siromahe nismo mi bili ti koji su kupovali lične karte, već vi gospodo iz organizovane kriminalne grupe, formalno zvane DPS. Eto, kako vi poštujete Pljevljake m. Da vam odmah kažemo: ovoga puta ne prolazi! Ni taj mali broj Pljevljaka koji je iz ko zna kojih razloga posrnuo ne pristaje više na vaše mahinacije i malverzacije. A kako to znamo? Pa, naše mlade Demokrate su jedine neprijatnosti, i to svega dvaput, doživjele kada su pošteni pljevaljski domaćini nekako pomislili da su lokalni sluzbenici, a kad su shvatili da su to neumorni mladi ljudi koji oslobađaju kuću po kuću, kvart po kvart i opštinu po opštinu iz vaših kandži, dočekani su onako kako samo Pljevljaci to umiju. Ali su imali i poruku za vas: “Neka mi ništa ne dolaze na vrata, jer sve što su imali da ponude, ponudili su. A vi i sami vidite šta su mi uradili“, iskreno je rekao jedan građanin Pljevalja koji je bio na rukovodećem položaju i jedan od najvećih stručnjaka u svom poslu, a koji je zbog vašeg zuluma bio primoran da vozi taksi. Samo, kako je dodao, ako ovako nastave da tjeraju ljude iz Pljevalja, neću imati koga ni da vozim. „Sva sreća, pa im je došao crni petak“, zaključio je građanin Pljevalja rečenicom koja pokazuje mišljenje mnogih koje smo posjetili. E, gospodo iz DPS-a, zato ste se vi i javili.

I pošto ne znate što ćete, pokušavate da jezičkim vratolimijama stavite Nikolu Rovčanina i Bojana Krvavca u negativan kontekst, ali vam za takve egzibicije očito nedostaje potpisnik sporazuma o priznanju krivice i šef organizovane kriminalne grupe iz Budve. Eh, šta biste vi dali da vam prilaze pošteni ljudi, bez mrlje u svojim biografijama, koji uživaju ogromno povjerenje i simpatije svojih sugrađana. Vama su takvi ljudi uvijek negdje u zapećku, jer se kod vas ne cijeni poštenje i stručnost, već „šesti prst“ i „veće uvo“.

I još nešto, gospodo. Pljevaljske Demokrate, kojih je svakim danom sve više, ovdje su svoji na svome. A predsjednik Bečić još nigdje nije bio srdačnije primljen i dočekan. Tako da tim vašim pozivom da se manemo Pljevalja možete probuditi u nama samo prkos i još veću želju da vas pošaljemo u političku prošlost, odakle se samo mogu i čuti poruke koje vi šaljete. Nama je u Pljevljima jako prijatno u svakom domaćinstvu koje posjetimo. A listom nam otvaraju vrata i podržavaju nas i oni glasači koje ste uspjali na razne načine da prevarite, pa su poklekli i dali vam ranije svoj glas. Zato ste se vi i uzjogunili. Nije vama krivo što mi svakim danom rastemo, već što umnogome rastemo na vaš račun. Što se prije pomirite sa time da ste već bivši, lakše će vam pasti izvrtanje iz fotelja. A bliži se.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

Pljevaljske Demokrate