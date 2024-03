Reagovanje Milorada Mitrovića na saopštenje SRK „Lipljen“

Foto: Monitor

Dana 01. 03. 2024 godine, elektronski i štampani mediji su objavili Obavještenje osmorice bivših, smijenjenih rukovodilaca i sadašnjih članova, Sportskog ribolovnog kluba “Lipljen” (SRK) iz Pljevalja, u kome su se predstavili kao „Predstavnici“ SRK Lipljen, a koju to u stvari nisu. Ova grupa se obratila, kako kažu, Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT), sa zahtjevom, kako navode, „da ispita navode o zloupotrebama, milionskim primicima, tajkunima i ostalim optužbama na račun rukovodstva, osnivača i zaposlenih u SRK Lipljen, a koji su poslednjih mjeseci izrečene u javnosti od strane određenih lica koje navodimo u zahtjevu“.Obzirom da smatram da su na ovaj način zloupotrijebili medije i iznijeli niz netačnih i lažih podataka, izvrćući činjenice pokušali izmanipulisati javnost, upućujem reagovanje na tekst i tražim da isto objavite bez skraćivanja, dakle integralno i u cjelosti, kako ste to uostalom, uradili i sa spornim saopštenjem nevedene grupe koju ću zvati: „Osmica“.

Pv portal.me – “Zahtjev ODT-u Pljevlja da se ispita poslovanje Lipljena”;

Pv informer.me – “Obavješetenje SRK Lipljen: ODT Pljevlja da ispita navode iz medija”;

RTPV – na svom portal objavio tekst sa naslovom: “SRK Lipljen: Poziv ODT Pljevlja da ispita navode iz medija”

Dnevni list “Vijesti” – Pljevlja: “Dio članstva SRK “Lipljen” uputio zahtjev tužilaštvu da ispita navode o malverzacijama u rukovodstvu kluba”;Pljevaljske novine: – “Obavješetenje SRK Lipljen: ODT Pljevlja da ispita navode iz medija”

Kada sam pročitao „Obavještenje“ grupe „Osmica“ i vidio spisak na kome se, nalazi osam imena, među kojim je između ostalih navedeno i moje ime, bio sam prilično zbunjen jer polovinu od navedenih ljudi i ne poznajem, dok neke od njih nisam vidio bar nekolike godine, kao da ne živimo u istom gradu. Iz toga sam shvatio da je grupa „Osmica“ namjerno objavila imena kako bi se u javnosti stvorila slika nekakvog udruženog djelovanja, jedne grupe prema drugoj, koja je nevina progonjena od ove druge. Vjerovatno da bi grupa dobila na značaju u nju su gurnuli i mene, jer im ne aplaudiran na nepočinstva i kriminal koji godinama unazad čini „Osmica“ sa ribom i novcem ribara i svih građana.

Dugo sam razmišljao da li uopšte da reagujem na navode i očekivao da će reagovati neko od navdenih imena sa spiska (druge osmice), prvenstveno Predsjednik Opštine Dario Vraneš, koji je prvi pokrenuo priču oko malverzacija i zloupotreba u SRK „Lipljen“ i njegove sestrinjske firme D.O.O. „Lipljen“. Međutim, niko se od prozvanih ne javi da osmici da, adekvatne odgovore na njihovo „Obavještenje“ upućeno, nikom drugom do pljevaljskom ODT-u. „Osmica“ je u javnosti stvorila narativ da se Mrestilište i Ribnjak zatvaraju, (mada ja nisam ni čuo, ni pročitao da to neko namjerava uraditi), da će nakon toga nastati kataklizma u jedinoj ekološkoj državi na svijetu, koja će ostati bez jedinog mrestilišta koje je od nacionalnog značaja za malenu Crnu Goru u periodu kada ona puže ka Evropi.

Možda javnost i druga strana ćuti, ali ja neću da ćutim, jer ne volim nerazjašnjene situacije, a nije mi ni u karakteru da ćutim, ovim putem moram, javnosti radi, objasniti pojedinosti i postaviti neka vrlo važna pitanja i zatražiti odgovore od grupe zvana „Osmica“. Ova grupa kojoj se javno implicira da je napravila zloupotrebe i nezakonite radnje, da se obogatila na štetu članova kluba i građana, pokušava da stvori narativ da su oni zapravo žrtve šačice „otuđenih“ članova kluba, a ne predatori koji su stvorili sistem i opljačkali sve, čega su se dokopali.

Kao prvo, jedva čekam da me neko iz ODT-a pozove da sa njima podijelim svoja saznanja o ponašanju i poslovanju SRK „Lipljen“ njegove sestrinjske firme D.O.O. „Lipljen“ kao i saradnju tog kluba sa nevladinim organizacijama čiji je osnivač Vaso Knežević, službenik Opštine Pljevlja, Predsjednik MZ Golubinja, osnivač i do skoro odgovorno lice, u NVO „Da zaživi selo“ (koju je nedavno, fiktivno preveo na suprugu), osnivač NVO „Oltajmer“,NVO „Legalis“ osnivač D.O.O. „Lipljen“ (čiji je 100% vlasnik SRK „Lipljen“) a vlasnici SRK „Lipljen“ su petorica ljudi, pa proizilazi da su indiretno vlasnici SRK „Lipljen“, ujedno i vasnici D.O.O. „Lipljen“. Knežević je, pored navedenog i javni funkcioner jer je dugogodišnji član Savjeta RTV Pljevlja, kao i dugogodišnji član komisije za raspodjelu budžetskih novčanih sredstava nevladinim organizacijama Opštine Pljevlja, ali mu to nije bila prepreka da njegove i njemu bliske NVO dobiju značajna sredstva građana. Nije ni pomislio da je, ne daj bože u konfliktu interesa. Vođa „Osmice“ je bio i politički aktivan, pa je dobio i satatus političkog preletača, iz partije u partiju, po principu ko da više. Javnosti je postao poznatiji nakon otkrivene afere o pronevjeri značajnih novčanih sredstava ZZZCG koji je finansirao obuku osoba sa invaliditetom u saradnji sa JP „Čistoća“ i Biroom rada iz Pljevalja a koja je zataškana zahvaljujući donedavno vladajućoj partiji, pojedincima iz Odeljena policije i ODT i Pljevalja, od koga danas isti traže zaštitu i reagovanje. Idejni vođa „Osmice“ vjerovatno misli da je afera čiji je bio akter zaboravljena kada je na najbrutalniji način zloupotrijebio novčana sredstva kroz program zapošljavanju kroz javne radove i druge programe obuka OSI, koje je „realizovao“, 2017-e god. sa preduzećem „Čistoća“ i Biroom rada iz Pljevalja kada je sklapao lažne ugovore sa mamom i tatom, bliskim rođacima i slično. Isto ovo Tužilaštvo kome se on sa članovima osmice sada obraća je odbacilo krivičnu prijavu koju je protiv njega podnio tadašnji rukovodilac Čistoće. Dakle, radilo se o potpuno jasnim krivičnim djelima iz oblasti privrednog kriminaliteta u kome su bile jasne svačije uloge, a koja su po direktivi partije, zataškana, a vinovnici oslobođeni uz svesrdnu pomoć rođaka i partijskih drugova.

Dokaz: Tekstovi u prilogu, Registar CRPS-a; Registar Min. Javne Uprave; iz Podgorice, Tesktovi iz medija i dr. https://www.pvinformer.me/doo-cistoca-podnijela-krivicnu-prijavu-protiv-nvo-da-zazivi-selo/https://pvnovine.com/odgovor-sase-jecmenice-nvo-da-zazivi-selo/

Pošto je „Osmica“ izrazila želju i zatražila od ODT-a da „predložena lica“, kako navodi u svom obraćanju, „ očigledno imaju određene informacije koje se poslednje 2 godine “vrte” u okviru “čaršijskih priča”, a koje su iznijete konačno u javnost zahvaljujući javnim nastupima predsjednika Opštine Pljevlja, a zatim i ostalih navedenih lica“, postaviću vrlo jednostavna pitanja bivšem, a i sadašnjem rukovodstvu i jednog i drugog „Lipljena“, jer su oba u 100% privatnom vlasništvu pet ljudi na čelu sa liderom Osmice, Vasom Kneževićem.

Zašto nijsete zakazivali i održali dvije godišnje Skupštine Kluba? Ako ste radili pošteno, kao što tvrdite, zašto onda niste prihvatili predloženu reviziju poslovanja kluba za zadnjih šest godina koja je zatražena od članova kluba i Skupštine? Zašto nijsete zakazivali i održali dvije godišnje Skupštine Kluba na kojima bi prezentirali izvještaj vašeg poštenog i predanog rada, već ste ignorisali zakonske propise i zahtjeve članova?

Ako Skupština SRK “Lipljen” nikad nije donijela odluku o osnivanju DOO “Lipljen”, zašto ste vi samovoljno registrovali d.o.o. sa osnivačkim ulogom od jednog eura i krenuli u “biznis.” ignorišući stavove organa upravljanja, ne dostavljajući im nikakve informacije o poslovanju, čak ni godišnje finansijske izvještaje o radu Kluba i novoosnovanog preduzeća preko čijih računa su prolazila značajna novčana sredstva?

Dokaz: Snimak sa panel diskusije o stanju u SRK “Lipljen” i D.O.O. “Lipljen”, od 24. 02. 2024.godine, https://www.youtube.com/watch?v=rfK3HZ_dyFE

U koju svrhu ste kupili kuću i imanje novcem koji ste dobili od Termoelektrane (da bi ćutali na trovanje Ćehotine) u Rabitlju i koja je namjena te kuće? Ko i za šta danas koristi tu kuću, ili jednostavnije čemu ona danas služi? Zar novac od Termoelektrane nije bio nadoknada za pričinjenu štetu od pomora ribe i zar nije trebalo taj novac uložiti u riblju mlađ i poribiti uništenu rijeku, ili je preče kupiti kuću u nedođiji? Dokaz: Kopija lista nepokretnosti br: 245, u prilogu

Na koji način je potrošen ostatak novca koje je dobijen od Termoeletrane za incident koji izazvao trovanje ribe u Ćehotini?

Rijeka Ćehotina, zajedno sa rijekom Vezišnicom zagađena u junu kada su ribolovci iz njih izvadili oko tonu mrtve ribe. Policija je tada podnijela krivične prijave protiv Termoelektrane (TE) Pljevlja i još četiri osobe. Komisija je tada procijenila da za načinjenu štetu Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), u čijem je vlasništvu termoelektrana, treba da plati 354.650 eura. Kako objasniti postupak postupajućeg Tužioca kada je na završnom ročištu pred Osnovnim sudom u Pljevljima, odustao od krvivične prijeve i na taj način abolirao trovače Ćehotine i ribe u njoj?

Zašto rukovodstvo Lipljena nije nastavilo krivično gonjenje kad to zakon omogućava, nego ste se ućutali ? Šta je dugo ako nije novac koji ste dobili od Termoeletrane i prije nego je postupak pokrenut? Dokaz: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/409357/knezevic-inspektori-uocili-nepravilnosti-u-ispustanju-otpadnih-voda-u-potok

Nepokretnosti u vlasništvu Opštine su date na besplatno korišćenje na period važenja Ugovora o ustupanju ribolovnog fonda na korišćenje od 20. 07. 2017. god, koji je korisnik zaključio sa Direktoratom za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Cme Gore, odnosno do 20. 07. 2023.

Članom 4 ovog Ugovora propisano je da se nepokretnost korisniku ustupa bez naknade i da se ne može prenijeti pravo korišćenja na treće lice, ali je Aneksom Ugovora broj od 15. 01. 2021. godine protivzakonito omogućeno da se predmetna nepokretnost može Ugovorom prenijeti na treće lice? Ako ste sve radili po Zakonu, kao što tvrdite, zašto ste pristali da učestvujete u ovakvoj protivzakonitoj I kriminalnoj radnji?

Više je nego očigledno da je SRK „Lipljen“, Vasu Kneževiću, između ostalog služio da daje fiktivnu podršku brojnim projektima koje su realizovale njemu bliske, odnosno njegove NVO koje su dobijale i trošile donatorska sredstva i sredstva svih građana Crne Gore. Dokaz: Snimak sa panel diskusije o stanju u SRK “Lipljen” i D.O.O. “Lipljen”, od 24. 02. 2024.godine, https://www.youtube.com/watch?v=rfK3HZ_dyFE

Pljevaljska policija je u dva navrata, u dva odvojena incidenta ispitivala okolnosti pod kojima je došlo do trovanja vode na akumulaciji Otilovići koju grad koristi za piće, kada se iz jednog nosećeg bureta drvenog splava sa kućicom koji je plutao jezerom izlila tečnost, za koju se pretpostavlja da je nafta ili motorno ulje. Drugi put je trovanje izvršpeno sa obale bacanjem flaša sa tečnošću nafte ili ulja. Ova afera je zataškana i za ova pokušaja trovanja i izazivanja trovanja niko nikad nije odgovarao, ali isto tako niko iz SRK nije reagovao niti se upuštao u ovaj incident iako je po zakonu bio dužan da reaguje i sve ovakve i slične događaje prijavi nadležnim, prvenstveno Ppoliciji. Jasno je onda o kakvim se ljudima radi.

Gotovo je nemoguće svjedoćiti o svim počinjenim nepočinstvima, aferama i događajima, poslednih godina, a koje su vezane za poslovanje i aktivnosti pojedinaca iz Lipljen-a u kojima je odnos i ponašanje donosioca odluka, najblaže rečeno čudna i neshvatljiva. Matrijala ima mnogo ali je prostor ograničen pa ću se ovde zaustaviti, a ova saga mora imati i zaslužuje nastavak.

U Pljevljima, 13. 03. 2024 godine,

Milorad Mitrović, Izvorni i prvi osnivač SRK “Lipljen”-a