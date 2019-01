Reagovanje na političke mahinacije Milana Lekića: Ko pjeva zlo ne misli

Kao jedan od najstarijih članova “Gradskog tamburaškog orkestra Pljevlja”, kao dobronamjeran i druželjubiv čovjek, koji poštuje svoju pravoslavnu vjeru i pripadnost svom srpskom narodu, dao sam svoju iskrenu i jasnu podršku jednoj plemenitoj ideji, rođenoj među nama članovima orkestra, da se organizuje i održi u rodnom nam gradu jedan pretpraznični tamburaški koncert pod nazivom „Božićni koncert“. Smisao i cilj organizovanja koncerta za sve nas bio je poslati među ljude poruke ljubavi i pozive za mir, slogu i jednakost, međusobno razumjevanje, pozive na druženje, praštanje međusobno uvažavanje i toleranciju. Poruke u duhu i tradiciji najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, motivisale su mnoge ljude dobre volje da dođu na koncert 5. januara, i da sa članovima GTO Pljevlja, i recitatorima koji su učestvovali u programu, podijele svoje emocije i radost. Na žalost, kada se nakon održavanja, po ocjeni mnogih, veoma uspješnog koncerta, učinilo da je sve prošlo kako treba, da će se pričati o pozitivnim utiscima, o ispunjenju njegove svrhe, kada se učinilo da su ispunjene sve želje i nadanja dobronamjernih ljudi, pojaviše se iznebuha, a kako to često i biva u našoj sumornoj stvarnosti, nekakve izjave političara, koje baciše sjenku i pomutiše taj ostvareni uspjeh i učinjeno požrtvovanje. Kao da se htjelo, na taj način, da omalovaži i zgazi sav trud i napori ljudi koji su, od srca, pristupili organizovanju i realizaciji koncerta. Kao da su se htjeli podstaći nemir, strepnja i nevjerica, probuditi sumnja, izazvati loš osjećaj, stvoriti mučan utisak, izazvati besmislene polemike… Naravno, ko bi drugi mogao davati takve izjave nego političari, koji su uvjereni da sve mogu. Prvo, što će se zapitati svaki iole razuman i normalan čovjek jeste – Da li, zaista, političari (čast izuzecima) moraju zabadati svoj nos baš svugdje i nemilice mešetariti, ne obazirući se ni na kakve moguće loše posljedice takvog svog djelanja !? Ja se, pak, pitam – Zar je zaista bilo nužno, politike radi, i taj jedan, krajnje dobronamjerni, koncert GTO Pljevlja provlačiti kroz medijske izjave, i to u prilično ružnom kontekstu !? Čudno je, barem za mene, da neko može kroz izjavu reći – „Tamburom se Božić ne može slaviti“ , „Za Božić se do sada nije tamburalo“ (gdje rječ „tamburalo“ ima očigledno pežorativan karakter), ili, „Organizovanje koncerta je bilo podmuklo osmišljeno i povjereno muslimanima, odnosno, konkretno Emiru Prekiću“ (a, od strane samog predsjednika opštine Pljevlja, kako bi se to moglo zaključiti ciljnim i logičnim tumačenjem izjave) !? Nije u redu da neko iznosi u javnost takve stavove i skaradne tvrdnje bez argumenata, te, i pošteno i ljudski da to čini u danima radosti i slavlja posvećenog velikom prazniku. Nije u redu ni da se kroz izjave s nipodaštavanjem govori o „tamburanju“ i „tamburi“ kao instrumentu kojem nema mjesta u proslavi Božića, već samo u kafani. Takvi stavovi i tvrdnje vjerovatno imaju političku motivisanost, međutim, gore od toga je to što se kroz njih provlači doza određene netrpeljivosti i netolerantnosti kod nekih pojedinaca prema pripadnicima drugog naroda. Ne znam, a niti me konačno to interesuje, zašto se održani tamburaški koncert GTO Pljevlja smješta u politički kontekst? Zaista me to ne zanima, jer me politika smara. Međutim, znam da je uglavnom sve ono što se izjavljuje, a tiče se tog koncerta i proslave Božića, krajnje nekorektno i netačno i ja to, kao takvo, uopšte ne mogu da prihvatim i prećutim. I, obaveza mi je, kao člana GTO Pljevlja, da to javno kažem. Kao pripadnik srpskog naroda moram javno da se ogradim od takvih izjava, jer se one iznose u ime srpskog naroda, a ujedno i da zamolim te koji ih iznose da ne istupaju u javnost bar u moje ime (a, mislim da bi to htjeli reći i mnogi drugi), da me ne predstavljaju i zastupaju bilo gdje i pred bilo kim i da me ne štite od bilo koga. Posebno, neka me ne podučavaju o pravilima ponašanja i provođenju običaja. Na kraju, a zbog sumnji koje, opet neki od političara, ističu u medijskim izjavama, trebam reći da GTO Pljevlja ne dobija pomoć i podršku za svoj rad po političkom principu, kako to oni smatraju. Orkestar podršku dobija od svakog onog ko cijeni muzički kulturni amaterizam i nije slijep da vidi do kog nivoa je on napredovao i postao prepoznatljiv simbol tamburaške muzike u Crnoj Gori, a i šire. Stara je izreka – Ko pjeva zlo ne misli. Kod nas u GTO Pljevlja je to zaista tako. Od našeg tamburanja nikoga glava neće zaboljeti. A, od višedecenijskog tamburanja političara za rezultat smo dobili podjele, omraze i svakodnevno podstrekivanje na prebrojavanje krvnih zrnaca, naših i njihovih. De gustibus non est disputandum – O okusima ne treba raspravljati, ali treba odgovoriti na bahatost političara jer ni jedan muzički instrument ne može biti razlog za političku ostrašćenost i uvrede bilo kog čovjeka i događaja.

Josif Mićković

Član GTO Pljevlja