Reagovanje Sindikalnih organizacija u D.O.O. Vodovod Pljevlja na saopštenje Mladena Dragaševića

G-dine Dragaševiću, nakon Vašeg saopštenja u medijima malo je reći da smo ostali u šoku, vjerujte, da smo svi mi bar tri puta pročitali čije ime stoji iza teksta saopštenja. Tekst koji zvuči toliko idealno da prosto ostavlja bez riječi čitaoca (ali onog čitaoca koji ne zna šta je pravo stanje stvari). Pa ćemo G-dine Dragaševiću zbog onih koji ne znaju iznijeti demant na svaku, ali svaku tezu iz vaših navoda.

Kao prvo, uvod ste napravili pričajući vrlo nadahnuto o politici koju mi kao predstavnici radnika navodno sprovodimo. Ova priča bi možda pila vodu da se ne zna kako ste Vi došli do ovog preduzeća. Stručnim znanjem ili politički G-dine Dragaševiću? Zbog neupućenih, reći ćemo i to – u Vodovod ste gospodine Dragaševiću došli kao nečiji politički kadar i sve funkcije koje ste obavljali, obavljali ste na političkom principu, do ovog poslednjeg rešenja koje ste dobili, na kojem Vam čestitamo. Kada je riječ o poslednjem rešenju i poslovima na koje ste raspoređeni jedno je sigurno i istina, a to je da Vas na to radno mjesto nije rasporedio kadar kome pripadate politički, ali nećemo se baviti tim stvarima više, jer Vaša je lična stvar preko koje politike ostvarujete svoje interese sve dok je to u okviru kako rekoste zakonskih i podzakonskih akata. Ali zbog javnosti i naših kolega koje treba da znaju to rešenje ste dobili prije 3-4 dana, a o inspekcijskom nadzoru nećemo govoriti u ovom saopštenju, jer još uvijek je rano da se o istom govori, a i Vi ste možda požurili, vrijeme će pokazati. Jer, odakle Vama G-dine Dragaševiću ove informacije, kada mi kao podnosioci zahtjeva Inspekciji rada nismo dobili zvanični odgovor od nadležnog inspektora rada? Da li Vi, kao strana nad kojom se vrši inspekcijski nadzor, imate neke druge izvore mimo zvaničnih odgovora? Ovo je stvar koja će tek da se ispituje i to je buduće vrijeme, a sada da se pozabavimo prošlim vremenima iz kojih nastaju svi problemi u kojima se mi radnici nalazimo.

Sigurni smo da je Vama čast raditi u Vodovodu i jedino u čemu se slažemo sa Vašim saopštenjem je to da u Vodovodu rade izrazito časni i pošteni ljudi koji nisu zaslužili da se na ovakve načine uništi ono gdje oni časno rade i od čega časno hrane i izdržavaju svoje porodice. Djeluje kao da ste sve zaboravili G-dine Dragaševiću, pa ćemo napraviti teze kojim ćemo Vas nadamo se vratiti u stvarnost. Podsjetiti Vas moramo, jer priča koju mi pričamo bi mogla poslužiti kao scenario za film žanra drama-horor-naučna fantastika, a vi ste otišli u drugu krajnost pa je to scenario za filmove iz žanra romantične komedije.

Daćemo Vam kratke teze G-dine Dragaševiću i nećemo širiti mnogo priču u medijima jer svaka teza koja Vam ne bude jasna, tražite pojašnjenje, i lično i preko nadležnih institucija dobićete ih kao na dlanu i sa velikim zadovoljstvom.

O međuljudskim odnosima G-dine Dragaševiću sa sigurnošću tvrdimo da Vi imate najmanje prava da bilo kome držite slovo, jer mi smo oni radnici koji su obavljali poslove i prije Vas i za vrijeme Vašeg rukovodstva a i posle njega tako da tvrdimo da niste Vi pozvani da sami sebi držite hvalospjeve. Podsjetićemo Vas da nije nas ( Sindikate ) javno optužio zaposleni radnik 2018.god. pred izbore, već konkretno Vas, i nisu opet nas optužili zaposleni radnici 2022.god. opet pred izbore, da ih politički pritiskate i da vršite raznorazne pritiske da se učlane u “Vaš “ Sindikat, nego pogodite, opet Vas. Vi ste te radnike zbog gore navedenog rasporedili na druga radna mjesta nezakonito, pa ste posle njihovog i našeg javnog oglašavanja vratili na svoja radna mjesta koja su obavljali.

Ne pogrešan, kako vi navodite, OBRAČUN ZARADA, nego itekako namjeran G-dine Dragaševiću sa ciljem da one poštene ljude koje pomenuste oštetite a sve pod okriljem uštede preduzeća. Bili ste opominjani da ćete tim činjenjem dovesti firmu u stanje ogromnih gubitaka a Vas to nije zanimalo, pa i dan danas se te Vaše greške plaćaju. Radi javnosti, hvalite se kako ste potpisali sporazume sa zaposlenim radnicima za nezakonito smanjenje zarada, ali ne kažete da ste to uradili nakon izgubljenih sudskih sporova, a do tada ste bili glavni u tvrdnjama da je sve po zakonu, iako su dva pravnika tada zaposlena u firmi, tvrdili da nije u skladu sa zakonomi, da ste sve naše zahtjeve da sjedemo i fino se dogovorimo kategorično odbili, i primorali nas da pravdu potražimo na sudu. Takođe, niste naveli koliko je zbog Vaših tvrdnji firma dala na troškove advokata kao i za nalaze vještaka. Do sporazuma sa zaposlenim nije došlo zbog Vašeg htjenja, nego isključivo zbog radnika koji ovu firmu vole i brinu se za nju, jer nisu željeli da je dodatno izlože troškovima i blokadi rada. Takođe ste zaboravili da kažete dok se radnicima nezakonito odbijalo po 15% od zarada, Vi ste G-dine Dragaševiću na svoju zaradu dobijali nagrade od 20% do 30% za svoj “brilijantan” rad i to neprekidno više od dvije godine.

Troškovi po raznim osnovima ali nama su recimo posebno interesantni bili troškovi za dnevnice, noćenja itd.

Troškovi za ugovore sklapane sa trećim licima – ako Vam ne bude jasno zašto baš ova teza budite slobodni da nas pitate i lično i preko sredstava informisanja i preko nadležnih institucija.

Navodite da je za vrijeme vršenja funkcije izvršnog direktora Društvo ostvarilo prihod od usluga i radova u iznosu od 419.847,10€ pa nas zanima kao zaposlene da li su u ovaj iznos uračunati avansi uzeti od ugovorenih radova koje za svog mandata niste počeli raditi ali ste 40% sredstava tih ugovorenih radova potrošili, i da li u ovaj iznos ulaze i ugovori koje ste preko ugovora o povjeravanju poslova sa Osnivačem potpisali a onda ih povjerili trećim licima a i to sve, sigurni smo, u cilju ostvarivanja dobiti Društva i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Kršenje potpisanog reprograma sa poreskom upravom i prestanak isplate zarada radnicima sa porezima i doprinosima.

Nabavka mehanizacije – e to je posebna stavka – oni koji ne znaju pomisliće da ste Vi iz sredstava firme kao rukovodilac svojim uspješnim poslovanjem izvršili nabavku opreme. U spisak nabavljene opreme ste vjerovatno sasvim slučajnom greškom uvrstili Kanal Jet koji košta 260.000,00€. Dakle, G-dine Dragaševiću opremu niste kupili ni Vi ni Vodovod nego Osnivač od sredstava iz Budžeta koji ne pripada Vama nego svim građanima Pljevlja, a osim toga taj Kanal Jet koji pominjete nije nabavljen za vrijeme Vašeg mandata nego za vrijeme sadašnjeg rukovodstva Opštine Pljevlja. To koliko volite okititi se tuđim perjem – najbolje mi radnici Vodovoda znamo tako da nas uopšte ne čudi. Ali zanimljivo je kad ste već dali cifre nabavke opreme da je za vrijeme Vašeg mandata koji je trajao godinu dana od strane predhodnog saziva vlasti u opštini u naše društvo uloženo svega 270.614,80€ a prije neki dan vidjesmo podatak da je za samo pola godine od strane sadašnjeg Osnivača u Vodovod za opremu uloženo oko 370.000,00€. Dakle, što bi se reklo, možda se ni u tom dijelu niste mnogo trudili.

Društva i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Kršenje potpisanog reprograma sa poreskom upravom i prestanak isplate zarada radnicima sa porezima i doprinosima.

Nabavka mehanizacije – e to je posebna stavka – oni koji ne znaju pomisliće da ste Vi iz sredstava firme kao rukovodilac svojim uspješnim poslovanjem izvršili nabavku opreme. U spisak nabavljene opreme ste vjerovatno sasvim slučajnom greškom uvrstili Kanal Jet koji košta 260.000,00€. Dakle, G-dine Dragaševiću opremu niste kupili ni Vi ni Vodovod nego Osnivač od sredstava iz Budžeta koji ne pripada Vama nego svim građanima Pljevlja, a osim toga taj Kanal Jet koji pominjete nije nabavljen za vrijeme Vašeg mandata nego za vrijeme sadašnjeg rukovodstva Opštine Pljevlja. To koliko volite okititi se tuđim perjem – najbolje mi radnici Vodovoda znamo tako da nas uopšte ne čudi. Ali zanimljivo je kad ste već dali cifre nabavke opreme da je za vrijeme Vašeg mandata koji je trajao godinu dana od strane predhodnog saziva vlasti u opštini u naše društvo uloženo svega 270.614,80€ a prije neki dan vidjesmo podatak da je za samo pola godine od strane sadašnjeg Osnivača u Vodovod za opremu uloženo oko 370.000,00€. Dakle, što bi se reklo, možda se ni u tom dijelu niste mnogo trudili.

Raspoređivanje radnika na nesistematizovana radna mjesta uz dijeljenje koeficijenata po sopstvenom nahođenju, uz grubo kršenje Kolektivnog ugovora i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Vrlo bitno je pomenuti da je jedina godina kada je firma poslovala u plusu i to čak 90.000,00€ bila 2021.god. kada Vi iz nekog revolta niste htjeli da učestvujete u radu i kada ste na posao dolazili da popijete kafu i pročitate novine. Nakon Vašeg imenovanja i Vašeg ponovnog radnog angažovanja sa pozicije funkcionera Društvo je godinu završilo sa 250.000,00€ ali minusa G-dine Dragaševiću. I obavezno naglašavamo da su do momenta Vašeg dolaska radnicima isplaćivane zarade sa porezima i doprinosima, a posle, posle je bilo što je bilo.

Da zaključimo iako bi imali primjera za priču u nedogled konkretno, što se tiče Vašeg “brilijantnog “ upravljanja firmom, podsjećamo Vas da je D.O.O. Vodovod Pljevlja za vrijeme Vašeg rada na mjestu člana Odbora direktora, Pomoćnika direktora, i V.D. Izvršnog direktora, konstatovan dug preko 2.000.000,00€.

Predsjednik S.O. zaposlenih u D.O.O. Vodovod Pljevlja

Grdinić Luka

Predsjednik zaposlenih u D.O.O.Vodovod Pljevlja

Bujišić Jovan