Reagovanje: U poslovanju firme “Tatius Balkan” sa  “Rudnikom uglja Pljevlja”  nije bilo ništa sporno

U medijima prenešeni su netačni ili apsolutno pobrkani podaci vezano za firmu “Tatius Balkan” a koji nam nanose nepotrebno poslovnu štetu. Iz Pljevaljskih novina nam je korektno zatražen komentar na sve događaje. Očekivali smo da ćemo kao “druga strana” biti pozvani i od pojedinih drugih medija da se čuje naš glas (ako se već radi o “istraživačkim tekstovima” ), medjutim, pisanje se kod njih nastavilo, samo sebe ponegdje korigovalo u pojedinim segmentima i na kraju krajeva, sve je ostalo na nekoj sumnji da “ima nešto jako sumnjivo u tome”. Da se razumijemo, nama nije i ne smeta interesovanje novinara za pomenutu temu i da nam se pružila prilika pomogli bi da bude lakše da se razmrsi i prezentira komplikovana priča. Ovdje želimo, prvenstveno Pljevljacima da jasno razjasnimo činjenice.

Prije svega, nama je to u interesu jer znamo da smo stoprocentno čisti u našem poslovanju i da nije bilo nikakvih nepravilnosti što se nas tiče. U radnje bilo kojih drugih firmi vezano za pomenute poslove – ne zalazimo, niti je to naše da se bavimo.

Nanesena nam je poslovna šteta tim pisanjem jer potencijalno može da nam uruši kredibilitet ili ubaci u bespotrebni oprez i nelagodu poslovne partnere. A kao što znate, onda nam to može biti čisti poslovni gubitak. Predali smo svu dokumentaciju i podatke advokatskom timu koji nam je apsolutno potvrdio da smo oštećeni i da imamo pravo na nadoknadu štete. Pripremljena je tužba. Jedan broj medija je nasio na podmetačine konkurencije i nekoga ko sam diže prašinu na drugoj strani jer će i sam uskoro odgovarati za razne malverzacije. Medjutim, ako se nastavlja netačno pisanje i razbacuje lišće nepotvrdjenih sumnji u koje smo i mi upleteni, onda je to ciljana namjera i mi ćemo uporno i sigurno odbraniti naš dignitet i dobiti veliku materijalnu nadoknadu od vinovnika tih radnji.

Kao prvo, i sve lako provjerljivo jer Pljevlja su ipak mali grad, ono od čega se krenulo, skroz je netačno! To jest, da je vlasnik firme “Tatius Balkan“ gospodin Nikola Ljiljanić rodjak gospodina Milana Lekića, bivšeg direktora Rudnika uglja AD Pljevlja. Isto je netačno i da je prvi komšija. Pljevljaci ovo tačno znaju ali se računalo da ostali u Crnoj Gori ne znaju. Po sistemu koliko mu je blizu porodična kuća od gospodina Lekića moglo bi se slobodno reći da u tom radijusu rastojanja skoro 50% Pljevljaka su komšije gospodina Lekića. Zapravo baš onaj ko je inicirao jedan dio poltički motivisane priče, zapravo pet puta svojom kućom bliži Lekiću nego što je gospodin Ljiljanić. Podizale su se medjusobne krivične prijave tih ljudi, po našem saznanju isplivaće tu ubrzo i optužbe za ozbiljne malverzacije u prethodnom periodu – ali to nije predmet našeg bavljenja, ima se ko tim baviti – ali ne želimo da budemo nikakva vrsta kolateralne štete u ciljanoj “magli” koja je priprema za neku buduću samoodbranu. Kao što nas ne interesuju ko je šta radio i kako, niti nas interesuju politički motivi bilo koga.

Netačni su navodi kako je ova firma osnovana malo prije poslova sa Rudnikom uglja! Firma Balkan Agro Consult doo osnovana je 21.11.2017.g. u Beogradu. Tim koji je u njoj radi i daleko duže ima iskustva u regionu i prije osnivanja firme. Firma uspješno posluje u oblasti poljoprivrede, šumarstva, energetike, dok je trgovina postala dodatna djelatnost koja se nadovezuje na ozbiljan portfolio i predstavlja uspješnu razvojnu fazu, kao uostalom i svake druge zdrave organizacije. I baš zbog te faze i kratkoročnog ulaska, nama u tom momentu se učinio dolazak uspješnih poslovnih partnera, te je firma samo preimenovana kao što je dogovarano i učešće u firmi. Ništa tu nema ni čudno ni sumnjivo! To svakodnevno rade hiljade firmi i kao što mi nijesmo imali nikakvih zakulisnih radnji ni motiva, samo smo se preregistrovali jer to nalažu administrativne procedure. To je jedino komplikovano ( i iskreno rečeno, dosadno ) ali nije ništa zakonski sporno niti sumnjivo. Osim, naravno, za onoga koji želi da vjeruje da je sumnjivo. Pa i taj bi da je uložio bar još mali napor vidio da tu nema ništa problematično.

Tačno je da je bračni par Petrošenko želio poslovnu saradnju sa nama jer su imali svoj plan i gradili pogon u Pljevljima za pravljenje peleta i briketa od ugljene prašine, medjutim, brzo su nam se poslovni pravci razišli a oni imali nevezano za nas svoje poslovne probleme. Pomogli smo im koliko je bilo u našoj moći ali njihovi poslovi su bili njihovi ali mi nijesu uspjeli da razvijemo zajedno druge planove koje su predlagali i prosto smo se razišli bez ljutnje. Usput, uzelo bi prostora da ispravljamo još niz proizvoljnih navoda o tome da je gospodja Tatjana bila izvršni direktor, da su se registrovali dan prije potpisivanja ugovora sa Rudnikom, pa tako redom.Oni odgovaraju za svoje poslove a mi za naše, zajedničkih nije bilo.

Zašto se nama učinio jako dobar njihov predlog kao posao i jedinstvena prilika i za sami Rudnik: ugljenu prašinu Rudnik uglja jako teško plasira na tržištu, gotovo nikako. To je nus proizvod koji nastaje nakon mljevenja uglja različitih granulacija. Ta vrsta nus proizvoda ima najmanju kalorijsku (energetsku) vrijednost. Dalje, tehnologija proizvodnje je prenešena iz Donjecka gdje je ovaj posao usavršen. Vrijednost uvežene opreme je preko 100.000 eura, pakerica 35.000 i prateća oprema oko 50.000 eura. Ideja je bila da se uposli 25 radnika sa SSS. Po preporuci sam prihvatio Petrošenka i dao sve od sebe da mu omogućim podršku kako bi investicija bila pokrenuta. Petrošenko je direktno zavisio od Rudnika uglja kao snabdjevača sirovinom i njemu je bio potreban dugogodišnji ugovor sa Rudnikom.

Preporuku za njega smo dobili od dugogodišnjih ovdašnjih ozbiljnih poslovnih partnera i nekih poštenih Ukrajinaca koji su nam rekli da, bar do tada, gospodin Petrošenko ozbiljno i stručno radi posao u ovoj oblasti. Mi i znamo da je ta preporuka bila tačna i zahvalni smo našim partnerima. Ali, Bože moj, u svijetu biznisa se zaradjuje ali se javljaju i finansijski problemi i onda se svi mi različito odnosimo prema tome i različito budemo korektni ili nekorektni. Te situacije, niti naši poslovni partneri sa preporukom, niti mi, nijesmo nikako bilo čim iz dotadašnjih podataka mogli predvidjeti. Kao što rekosmo, svako svoj krst nosi, mi naš u Tatiusu nosimo časno.

Netačno je da je Rudnik uglja AD Pljevlja, za manje od 24 časa, 21.10.2022.godine u Pljevljima zaključio ugovor o isporuci 1.200.000 tona uglja (svih sortimenata) firmi „Tatius Balkan“ Novi Beograd”. Zapravo, ugovor je potpisan na 6 godina. Aneksom iz avgusta 2023. godine, ograničeno je trajanje Ugovora na 1 godinu. Takođe, potpisivanje ugovora je pripremano duži vremenski period.

Gospodin Milan Lekić, lično, nije nikad imao nikakve direktne ili indirektne sa našom firmom. Imali smo sa njim korektnu poslovnu saradnju i to isto kao i mnogi drugi koji su se u tom momentu nadmetali da ponude što bolje uslove za Rudnik a sa druge strane da se obezbedijedi konkurentnost za kupce. Mnogo nas je bilo u tom nadmetanju ali kao što znate, od detalja ponude uveliko zavisi i profitabilnost posla, a radi se o jakim sistemima u čitavom regionu koji diktiraju prilično oštre uslove u svoju korist a mi smo i prinudjeni da prihvatimo niz za nas rizičnih tačaka.

Takodje, vrlo bitno, RUPV ima Interni dokument koji se zove “Odluka o utvrđivanju cijena uglja za industrijsku, opštu i široku potrošnju”. Svaki naš Aneks je bio u skladu sa ovom Odlukom, i svi su imali približnu cijenu proizvoda, u avgustu je svima bila usklađena cijena na istu vrijednost.

Vlasnik firme “Tatius Balkan” je Pljevljak i tokom niza godina je sa zadovljstvom pomagao u mnogim stvarima za koje je procijenio da Pljevlja i Crna Gora mogu imati koristi. Svoje brojne kontakte i povjerenje poslovnih partnera je desetinama puta koristio za sami grad i ljude iz svog kraja, nevezano za njihovu naciju, vjeru i tek političku pripadnost. To Pljevljaci znaju. Ovaj aranžman sa “Rudnikom uglja ad” je bio kao i svaki drugi poslovni aranžman u oblasti u koju se razumijemo, bez ikakvih “veza” i “činjenja”.

Mi znamo tačno iz kojih konkurentskih kuhinja dolazi ovo ( a koji se nigdje ne pominju ) a žele negativno uticati na nadležno Ministarstvo ali i kupce, a i koji su motivi onih koji se kriju iza svojih partija pred ličnim odgovornostima koje dolaze.

Mi uvjeravati previše nećemo nikoga, pogotovu onoga ko jarko želi da vjeruje da je suprotno – nego tražimo samo da izlazi sa činjenicama a ne pretpostavkama – jer mi obećavamo da nećemo dozvoliti da budemo “usput” blaćeni nego ćemo biti nevjerovatno uporni i pred javnošću i pred novinarskim domaćim i inostranim tijelima i posebno pred nadležnim organima i sud.

Dr ekonomskih nauka Nikola Ljiljanić, vlasnik firme “Tatius Balkan”