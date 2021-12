Reagovanje Uprave za šume na navode drvoprerađivača Jasmina Bralića

Povodom javnog obraćanja jednog od drvoprerađivača Jasmina Bralića, koje je objavljeno putem Portala Analitika nakon reagovanja Uprave za šume, a u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti i zabrinutosti Bralića za interes VD direktora Pejovića, Uprava za šume daje sljedeće

REAGOVANJE

Gospodine Braliću drago nam je da je naše reagovanje proizvelo ovakav efekat na Vas i probudilo Vašu frustraciju, pa ste sada sa promjene uslova Javnog poziva 4 počeli da se bavite i novoimenovanim direktorom Pejovićem i njegovim, kako profesionalnim, tako i privatnim životom. Znači da je reagovanje bilo dobro i pogodilo tačno u metu, obzirom da niste ponudili niti jedan argument na naše navode, već skrenuli sa teme i reagovali najnižim prozivkama, spočitavanjima i insinuacijama, kako biste napravili neku senzaciju. Da Vas razočaramo – od senzacije nema ništa, pa čak ni obrisa.

Bez namjere da se Vama pravdamo ili osjećaja da smo dužni da Vama odgovaramo, zbog crnogorske javnosti ukratko ćemo istaći ono za šta nas neosnovano prozvaste. Kao prvo gospodine Braliću, kako rekoste „skupocjeni službeni džipovi“ Uprave za šume, marke Opel Mokka, svi su na broju i na Vašu veliku žalost, a na našu veliku sreću, ni jedan nije „slupan“. VD direktora Uprave za šume, gospodin Pejović duži ono službeno auto (takođe Opel Mokku), koje su prije njega vozili i direktor Kalač, a potom i VD direktora Janković, a koji je u voznom i tehnički ispravnom stanju, još od trena otkad je Uprava za šume nabavila novi vozni park prije tri – četiri godine. Redovno održavamo naša službena auta, kako bi naši zaposleni bili sigurni i bezbjedni na putu, a obzirom da sve te Mokke odlaze na terensku vožnju, čak i da je neka slupana, ne bi bilo ništa čudno, obzirom na prirodu terena po kojem se voze, a to su šume. Ali ipak, zanimljiva je Vaša briga o našim „skupim“ vozilima, imajući u vidu činjenicu da kompletan vozni park Uprave za šume vrijedi mnogo manje od jednog automobila pojedinih drvoprerađivača.

Uprava za šume je još sredinom septembra mjeseca donijela novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji je usvojila Vlada Crne Gore, kada je na čelu Uprave bio gospodin Janković. Obzirom da su Vam očigledno izvori informacija ili nepouzdani ili zlonamjerni ili istrošeni, prijateljski Vam savjetujemo da iste pod hitno promijenite. Dostavljaju Vam dezinformacije sa kojima istupate u javnost i time nanosite štetu samo sebi. U Upravi za šume i našoj unutrašnjoj organizaciji trenutno, a ni nikada prije, nije postojalo radno mjesto pod nazivom glavnog savjetnika Uprave, zbog čega Vaš javni nastup postaje smiješan. Umjesto da se bavite našim zaposlenima, savjetujemo Vam da se bavite sopstvenim. Gospođa Pejović, koju ste javno etiketirali, bila je i sada je naš zaposleni i prije nego je za VD direktora Uprave za šume imenovan mr Srđan Pejović, prethodno zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zbog istinitog informisanja javnosti objavićemo i to da je angažovana na poslovima inženjera doznačara u Područnoj jedinici Danilovgrad. Riječ je o šumarskoj inženjerki, sa kvalitetnom biografijom i radnim iskustvom, odnosno stručnom kadru koji je deficitaran u Upravi za šume, prijeko nam potreban i neophodan. Ali naravno da Vi to ne razumijete, jer Upravu za šume doživljavate kao pijacu u kojoj ne treba da bude niko do jednog zaposlenog koji će pisati ono što mu Vi kažete. Ovaj Vaš vid nekorektne komunikacije, i u nedostatku argumenata, paušalno iznijete uvrede i klevete na ličnom i privatnom nivou, gospodine Braliću, siguran su materijal za tužbe i krivične prijave, pa Vi nastavite tim putem ukoliko ste voljni i dalje.

Na našu veliku sreću, a na Vašu žalost, Uprava za šume će veoma brzo postati DRŽAVNO preduzeće, a budite sigurni da ćemo naći način da je potpuno zaštitimo od Vaših aspiracija da državne šume i Upravu za šume pretvorite u PRIVATNO. Tretman na koji ste navikli u prošlosti, kroz dobro nam poznate mehanizme nije u našem stilu, a ukoliko imate namjeru da se bavite drvopreradom, biće neophodno da pratite nove trendove u šumarskom sektoru koji će biti uvedeni. Vaši profiti, kojima se danas pohvaliste, a do juče, kako rekoste na protestu, ste bili na rubu egzistencije, ne interesuju niti Upravu za šume, a ni VD direktora, već su nam totalno nebitna stavka za naše poslovanje. S tim u vezi, u narednom periodu neće nas interesovati ni koji od uslova Vam smeta, jer nemamo namjeru da glumimo socijalnu ustanovu onima koji su unakazili crnogorske šume zarad brzog novca kroz preprodaju preko granice. Za sve one koji budu imali namjeru da se bave drvopreradom, moraće da budu ispoštovani oni uslovi i ona pravila koja propiše Uprava za šume i Vlada Crne Gore. Dodjela koncesija po kafanama, predaja dokumentacije sa flašama i kovertama, kasapljenje šume po pozivima i preko veze su daleka prošlost za koju će mnogi morati da odgovaraju.

Svidjelo se to nekome ili ne, Uprava za šume poručuje da bez obzira šta radili nećete manipulisati našim poslovnim odlukama, nećete nas zastrašiti Vašim prijetnjama i nećete nas uslovljavati Vašim zahtjevima. Vrijeme kada ste bili iznad zakona i iznad države je završeno, a put kojim ste krenuli da razvijate poslovnu saradnju sa Upravom za šume pogrešan. Vrijeme kada su drvoprerađivači ne gazdovali nego vladali crnogorskim šumama zarad ličnog interesa postalo je prošlost. Neće više nikad crnogorske šume biti samo puki mehanizam za sticanje lične koristi i profita, već nacionalno dobro zaštićeno od samovolje i bezakonja, zbog čega i razumijemo Vaše motive zbog kojih Vam je VD direktora mr Srđan Pejović postao trn u oku.

Uprava za šume Crne Gore