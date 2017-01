Reakcija DOO „Grijanje“: Nedostatak uglja stvorio probleme u snabdijevanju toplotnom energijom

Zbog velikog broja pritužbi na kvalitet isporučene toplotne energije u prostorijama korisnika centralnog grijanja, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja, DOO „Grijanje“ kao davalac usluge obavještava korisnike da je pomenutom Odlukom propisana obaveza davaoca usluge da u prostoru korisnika usluge , pri spoljnoj temperaturi od -19° C do +12°C u svakom trenutku postiže i održava projektovane temperatrure prostora, sa dozvoljenim odstupanjem od +/- 2 0C , a koja za stambeni prostor iznosi +20°C.

Imajući u vidu situaciju izuzetno niskih spoljnih temperatura, koje su u proteklom periodu bile znatno ispod projektovane krizne temperature od -19°C davalac usluge je pokušavao da održi projektovane temperature u stambenom i poslovnom prostoru priključenom na toplovodni sistem.

Treba pomenuti da prvi put od početka postojanja DOO “Grijanje” kotlovsko postojenje nije prekidalo rad noću, a što je izazvalo i dodatne troškove distributeru toplote u vidu potrošnje veće količine uglja, te se umjesto 10-15 t uglja u ovom periodu svakodnevno trošilo od 20t do 25t uglja.

Usled situacije kada “Rudnik uglja” AD Pljevlja nije mogao da uredno snabdijeva DOO „Grijanje“ ugljem, davalac usluga je došao u situaciju da ostane bez uglja što je prijetilo prestanku rada sistema centralnog grijanja. “Rudnik uglja” AD Pljevlja je tokom 10. januara dopremio nenamjenski ugalj, komadni, koji se mogao koristiti samo za održavanje sistema, a imajući u vidu da isti nije mogao postići projektovanu temperaturu, to je u večernjim satima došlo do pada temperatura u prostorijama korisnika. 11. januara u ranim jutarnjim časovima, isporučen nam je namjenski ugalj, kocka granulacije orah, te se od tada krenulo sa kontinuiranom isporukom toplotne energije.

Takođe, u navedenom periodu dodatnu teškoću predstavlja i to što sistem zagrijavanja trpi velike gubitke vode, a što dovodi do dodatnog rashlađivanja sistema. Ekipe DOO „Grijanja“ svakodnevno su na terenu i obilaze kanale toplovoda, ali se postojanje kvara nije moglo ustanoviti što navodi na činjenicu da do gubitka vode u sistemu dolazi do toga što jedan broj nesavjesnih korisnika ispušta vodu iz sistema, sa ciljem da sebi obezbijedi kvalitetnije grijanje, a nanoseći tako štetu kako davaocu usluge, tako i ostalim korisnicima. Ovim putem pozivamo korisnike da prestanu sa ispuštanjem vode iz sistema, a upravnike zgrada pozivamo da u skladu sa svojim ovlašćenjima izvrše kontrolu stanova i eventualno nesavjesne korisnike prijave davaocu usluga kako bi smo izvršili kontrolu kućnih instalacija grijanja i zbog eventualnih nepravilnosti preduzeli zakonom propisane mjere.

Ističemo da je DOO „Grijanju“ interes korisnika usluga na prvom mjestu, te da ulažemo sve napore da se obezbijedi kvalitetna i kontinuirana isporuka toplotne energije, kao prioriteni cilj u poslovanju, te se ovim putem zahvaljujemo korisnicima usluga, u ovim vanrednim okolnostima, na pokazanom razumijevanju.

DOO „GRIJANJE“ Pljevlja