Reakcije na intervju Đukanovića: Mjesta ima samo za poslušnike

SUDOVI I TUŽILAŠTVA OTĆUTALI PREDSJEDNIKOVE KRITIKE

DPS se radi opstanka na vlasti priključio ratnom pohodu 1990-ih upotrebljavajući kovanice „rat za mir“ i „30 000 ustaša maršira na Crnu Goru“, podsjeća Marko Begović. U državi za koju tvrdi da je demokratska i evropska ima mjesta za sve koji misle kao on i njegova partija, kaže Stevo Muk.

On je prije dva dana na Javnom servisu kazao da se suprotstavljanje Zakonu o slobodi vjeroispovijesti pretvorilo u obračun sa državom i udar na crnogorski nacionalni interes:

To je rekao predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA) Stevo Muk, komentarišući poruke koje je poslao Đukanović.

“Crnogorci jako vole da raspolažu svojom nezavisnošću bez osjećaja odgovornosti kako koristiti tu nezavisnost, a posebno kada je riječ o nezavisnosti unutar neupitnog državnog interesa. Tu nezavisnost kroz podjelu vlasti vam je dala ova država usvajajući Ustav. Ta nezavisnost svakako nije beskonačna. Ukoliko želite da budete beskonačno nezavisni nemojte da radite u tim državnim organima i najbolje – nemojte da živite u ovoj državi.

Ali, ako ste se prihvatili da budete dio izvršne ili zakonodavne ili tužilačko-sudske vlasti, posebno mislim na sudije, onda ste u obavezi da ne kao običana čitalac na ovaj ili onaj način tumačite određene pojave koje opisujemo kao neupitan atak na državu Crnu Goru, na njene suštinske nacionalne interese, nego ste obavezni da to prepoznajete i ponašate u skladu sa svojim ovlašćenjima u odbrani crnogorskog nacionalnog interesa. To se nedovoljno radi i to je pokazala ova situacija i pokazala potrebu da država djeluje kao efikasan i skladan sistem bez obzira na podjelu vlasti”, poručio je.

“Tu nezavisnost kroz podjelu vlasti vam je dala država”: Zvaničnici sa čelnicima pravosuđa(Foto: predsjednik.me)

pozicione partije juče su oštro osudile te navode, kancelarija ombudsmana objavila je da bi najbolje bilo da predsjednik objasni šta je htio da kaže, dok su sve sudske i tužilačke institucije, kao i Ustavni sud, otćutale lekciju koju im je podjelio.

Na pitanje da li izjavu Đukanovića razumiju kao pritisak i miješanje u nezavisnost, “Vijesti” nijesu dobile odgovor od Sudskog i Tužilačkog savjeta, Udruženja sudija, Udruženja tužilaca, Vrhovnog i Ustavnog suda.

Iz Mitropolije crnogorsko primorske “Vijestima” je rečeno da predsjednik ponavlja “neutemeljene optužbe i etiketiranja na račun crkve”, ali da to ne čini samo on….

“To izuzetno doprinosi da državni organi ne mogu slobodno da odlučuju o pitanjima iz svojih nadležnosti,” rekli su iz MCP.

“Vijesti” su njih pitale da li je izjava Đukanovića – da je SPC instrument za realizaciju velikosrpskih nacionalnih interesa, da pokušava da sruši državu Crnu Goru, kao i da predstavlja minu u temeljima crnogorskog multietničkog i evropskog društva, uticala na to da policija prekine sa obezbjeđivanjem litija.

Stevo Muk navodi da se ovakvim istupima predsjednika ne stvara “povoljna i ohrabrujuća atmosfera za rad i razvoj demokratskih institucija i profesionalni na zakonu zasnovanom rad”.

Predsjednik se drži komunističkih pravila: Muk(Foto: Savo Prelević)

“U Đukanovićevoj državi za koju tvrdi da je demokratska, evropska, građanska ima mjesta za sve koji misle kao on i njegova partija, a svi ostali put pod noge, ako ne preko granice, onda makar napolje iz državne službe. Takve njegove poruke govore da živimo u jednom nedemokratskom sistemu, a da Đukanović ima diktatorske ambicije. On ne mari ni za Ustav ni za zakone, ni za vladavinu prava ni za evropske principe i vrijednosti. Iako nam je upravo nedostatak nezavisnosti u radu i vršenju svog posla naših institucija ono što nas koči u reformama i ispunjavanju obaveza u pregovorima sa EU.

Ako se dobro sjećam, u komunizmu je postojao termin ‘nedovoljna revnost’ ili ‘nedovoljna budnost’ za one članove partije i državnog aparata koji su pokazali slabiju disciplinu u izvršavanju partijskih direktiva. Ovo što danas čujemo od Đukanovića se suštinski ne razlikuje od te retorike i prakse”, kaže Muk za “Vijesti”.

Analitičar Marko Begović za “Vijesti” navodi da se zbog Đukanovićeve politike masovno iseljavaju najsposobniji a da on zato povratkom na retoriku 19. vijeka, pokušava da očuva postojeće pozicije.

On je podsjetio da se DPS, zbog opstanka na vlasti, priključio ratnom pohodu 1990-ih upotrebljavajući kovanice “rat za mir”, “30 000 ustaša maršira na Crnu Goru”…

On tvrdi da je predsjednik DPS-a nespretnim rječnikom dao do znanja da je spreman dodatno radikalizovati društveno-političke odnose i poslao poruku svima koji su slobodomisleći, da ako nijesu saglasni sa partijskom politikom, mogu da napuste Crnu Goru.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević kazao je da je poslije intervjua “jasno da Đukanović predlaže zakone, utiče na njihove izglasavanje, proglašava ih i zadužen je da odlučuje ko će i kada i kako da pregovara”.

Iz Ujedinjene Crne Gore ocijenili su da su Đukanovićevi stavovi “ogoljeni nacizam”.

Iz SNP-a su ocijenili da Đukanović ne pokazuje ni najmanju namjeru da prestane sa sijanjem mržnje među braćom, a iz Demosa navode da je poruka Đukanovića imala funkciju zastarašivanja građana pozivom državnim organima na pojačanu gotovost za represivno dijelovanje u crnogorskom društvu

Iz GP URA upozoravaju da se evropska budućnost Crne Gore ne smije dovoditi u pitanje, a da samo “slobodna država nezavisnih institucija može biti garant takve, svijetle i prosperitetne evropske budućnosti”.

Orav: Vladavina prava presudna za pristupanje EU

Šef Delegacije EU Aivo Orav nije odgovorio na pitanje “Vijesti” da li je Đukanovićeva poruka pravosuđu suprotno vladavini prava i nezavisnom pravosuđu na kome insistira EK.

“Nisam gledao TV. Ponoviću što sam rekao, da su vladavina prava i borba protiv korupcije presudne za pristupanje kako za Crnu Goru, tako i za ostale zemlje”, rekao je Orav na konferenciji za novinare.

Orav i Drljević(Foto: Savo Prelević)

Na isto pitanje, glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Drljević odgovorio je da će integracioni proces i napredak isključivo i veoma zavisiti od napretka u okviru poglavlja 23 i 24.

“Zbog toga je naš fokus od samog početka integracionog procesa upravo na ovim poglavljima. Mislim da će to biti naš fokus i u narednom periodu, ne samo zbog članstva u EU, već zbog toga što smo apsolutno svjesni činjenice da bez pune vladavine prava, bez jačanja svih institucija koje su uključene u sistem vladavine prava nema boljih uslova života u Crnoj Gori i nema našeg punopravnog članstva u EU”, rekao je Drljević.

Muk: Za njega nema razlike između partije i države, očekuje da se svi usklade sa tim

“Đukanović traži da se suspenduje i Ustav i podjela vlasti i da se vratimo na sistem jedinstva vlasti. Za njega nema razlike između partije i države i on se tog nasljeđa ne može osoboditi. Đukanović smatra da sve grane vlasti, svi državni službenici i svi učesnici u javnom životu moraju da usklade svoje javno i profesionalno djelovanje sa njegovim pogledima na svijet. Đukanović nameće sopstveni politički stav partije čiji je predsjednik kao vrhovno načelo za rad svih drugih. Ukoliko se ne priklone i poklone njegovoj politici i ne sprovode je dosljedno u djelo u svom svakodnevnom radu, Đukanović im obećava otkaz ili put preko granice. Ovako jasno i nedvosmisleno saopštena prijetnja do sada nije saopštena iz njegovih usta”, navodi Stevo Muk.