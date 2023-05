Real Madrid traži dodatno obezbjeđenje prilikom dolaska u Beograd

Košarkaški klub Real Madrid zatražio je dodatno obezbjeđenje uoči dolaska u Beograd, na utakmicu četvrtfinala Evrolige, posle incidenata i velike tuče koja je izbila na meču u Madridu.

(foto: Beta/AP)

Izraelski mediji večeras su prenijeli da je Real poslao četiri zahtjeva za pojačanu bezbjednost u Beogradu, a da su ih prihvatili Partizan i nadležni, za utakmicu koja se igra u utorak od 20:30 u Beogradskoj areni.

Kako je naveo Walla Sport, Real je tražio da autobus na pisti aerodroma u Beogradu dočeka delegaciju kluba, kako bi se izbjegao dolazak na terminal, kao i policijsku pratnju tokom kretanja ekipe od aerodroma do hotela, od hotela do hale i nazad za treninge i utakmice, kao i prilikom povratka od hotela do aerodroma.

Takođe, traženo je i obezbjeđenje u hotelu i oko hotela 24 časa dnevno, kao i dodatno obezbjeđenje u Beogradskoj areni, posebno oko i iza klupe tokom utakmice.

Partizan vodi sa 2:0 u četvrtfinalu Evrolige i potrebna mu je još jedna pobjeda za plasman na fajnal-for.

Druga utakmica igrana u Madridu u četvrtak uveče prekinuta je minut i 40 sekundi prije kraja zbog opšte tuče koju su započeli domaći igrači.

Klubovi su platili novčane kazne, ali su supendovani njihovi igrači – kapiten Partizana Kevin Panter na dvije utakmice, a njegov saigrač Matijas Lesor na jednu utakmicu.

U ekipi Reala Geršon Jabusele, koji je rvačkim zahvatom bacio na parket igrača Partizana Dantea Egzuma i povrijedio ga, suspendovan je na pet utakmica, a Gabrijel Dek na jednu.

Sve ulaznice za utakmicu u utorak su rasprodate.

U slučaju pobjede Reala, četvrta utakmica igrala bi se u četvrtak ponovo u Beogradu.

Izvor-rtcg