„Što se tiče litija, naravno ja poštujem – to je pravo svakog pojedinca ili grupe, bez obzira da li se radilo čak i o vjerskoj zajednici da iskaže svoje nezadovoljstvo određenim činom. To je njihova stvar, mi nismo dio te priče. Ono što mene lično i našu instituciju zabrinjava i sa čime se ne slažemo to su određeni politički tonovi, koji su bili nakon usvajanja toga Zakona, određenih političkih subjekata, koji su imali jednu zastrašujuću priču vezano za ovaj Zakon, pozivanje na otkopavanje oružja, prolivanje krvi – to je nešto što je neprihvatljivo, ali nadam se da je ovo ozbiljna i pravna država i da će stvari ići svojom dinamikom i tokom“, poručio je Fejzić.

Reis Islamske zajednice na kraju zaključuje kako je u ovoj priči veoma bitan i međunardni faktor.