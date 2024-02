Rekonstrukcija neće ugroziti stabilnost vlade

Poslanik Demokratske Crne Gore Nikola Rovčanin ocijenio je da je aktuelna vlada za prvih 100 dana rada uradila mnogo, te da su napravljeni pomaci na različitim poljima. Admir Adrović iz Bošnjačke stranke (BS) pohvalio je sprovođenje popisa, ali istakao da postoji doza netransparentnosti u radu 44. vlade. Sagovornici Televizije Crne Gore (TVCG) ne vide moguće probleme po pitanju stabilnosti vlade nakon rekonstrukcije.

„Ono što je najupečatljivije, kada govorimo o ekonomiji i socijalnoj zaštiti, je povećanje penzija za više od 70.000 penzionera i pomjeranje granica minimalne penzizije na 450 eura. Kada je u pitanju EU put, imamo vidljive pomake – kada su u pitanju pravosudna imenovanja, niz izmjena zakona na predlog vlade koje je usvojio parlament, a pogotovo one kada smo krajem godine izbjegli da se nađemo na crnoj listi manivala“, rekao je Rovčanin u emisiji „Duel“ na Parlamentarnom kanalu TVCG.

Poručuje da je teško očekivati da se svi nagomilani problemi riješe za 100 dana.

„Što se tiče kritičkog osvrta, on može uslijediti u nekom narednom periodu, ali za ovih 100 dana, što su potvrdili i vropski zvaničnici, ova vlada je napravila vidne pomake. Postoji i niz problema sa kojima se suočava svaka vlada, a gledaju da se pravaziđu. Imamo i pozitivne signale kada je u pitanju dogovor sa prosvjetarima, kao i u dijelu izmjena mnogih zakona, poput onog koji se tiče zarada u javnom sektoru“, rekao je poslanik Demokrara.

Poslanik BS Admir Adrović kao pozitivnu stvar ocijenio je sprovođenje popisa i pohvalio dogovor sa opozicijom uoči istog. Istakao je i ekonomsku orjentaciju vlade, naročito ka sjeveru države. Negativna je, po Adroviću, doza netransparentnosti u radu vlade.

„U prethodnom periodu došlo do zaduženja od preko 100 miliona. Mediji su izvijestili da je to bilo tajno, a mislim da to ne treba tako da se radi, već da javnost bude upoznata. Takođe, nijesu našli način da ispoštuju ugovore koje je potpisala prethodna vlada, poput kolektivnih ugovora sa prosjetarima, zaposlenima u javnoj upravi i pravosuđu… Imamo i situaciju gdje može doći do svakodnevnih štrajkova i protesta. Moglo je to malo drugačije“, ocijenio je poslanik BS-a.

Na pitanje o rekonstrukciji vlade, te hoće li ona biti stabilna nakon toga, Rovčanin je kazao da su Demokrate privržene sporazumu, te da će u ovkiru njega, podržati rekonstrukciju, kad god ona bila.

„Privrženi smo sporazumu i taj sporazum predviđa da će do rekonstrukcije doći najkasnije do usvajanja budžeta za 2025. Mi ćemo rekontrukciju podržati u okvirima sporazuma, kad god ona uslijedila. Mislim da vlada u svom broju i širini samim tim ima i stabilnost“, rekao je poslanik Demokrata u emisiji „Duel“.

Ni Adrović ne vidi moguće probleme po pitanju stabilnosti vlade nakon rekonstrukcije.

„Što se tiče ulaska partija iz opozicije, nijesam primijetio da je premijer uputio taj poziv. Imam informacije da je potpresjednik Nik Đeljošaj preporučio ili kazao da i BS treba da bude dio te većine, ali nemamo zvaničnu ponudu, tako da ćemo vidjeti kako će se odvijaati taj proces“, dodao je on.

