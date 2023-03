Renomirana firma “Star Jela” najveći proizvođa biomase u regionu

U planu proizvodnja električne i toplotne energije



Za tri decenije rada prijepoljska firma “Star Jela” uspjela je da postane najveći proizvođač peleta u regionu a uskoro i prvi proizvođač električne energije na biomasu. Ove godine 26. decembra u pogon puštaju novu fabriku peleta godišnjeg kapciteta do 140.000 tona, umjesto dosadašnjih 50.000 tona peleta, kvaliteta EN Plus A2, za čiji kvalitet poseduju međunarodni sertifikat. Proizvodno, prometno i uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću “Star Jela” je srednje preduzeće po veličini i danas je po stabilnosti poslovanja i razvoju djelatnosti poznato van granica Srbije. Počeli su kao autoprevoznici sa svega nekoliko zaposlenih a danas zapošljavaju oko 150 radnika, u više djelatnosti. Uz osnovnu drvoprerađivačku djelatnost, “Star Jela” godišnje prereže i oko 50.000 kubika drvne mase od koje se u fabrici lijepljenih ploča i greda dobije 25.000 kubika proizvoda za inostrano tržište (Kinu i Dubai), ima kćerke firme – auto centar, rječno brodarstvo (rade transport žitarica iz Ukrajine, Rumunije i Bugarske nosivosti 3700 t) i bave se eksploatacijom šume. Novoosnovana firmu “Jela Volt” biće termoelektrana na biomasu snage 2,3 MW, od čega će na prodaju biti 2MW. Sredinom naredne godine planirano je i postavljanje solarnih panela snage 3 MW.

“Star Jela” je skoro 20 godina poslovala na zakupljenom zemljišta Zemljoradničke zadruge “Poljoprodukt” ali je tokom godina napornog rada kupila tri firme iz stečaja: ZZ Poljoprodukt, 2015. godine, DOO FAP Livnica sa nadgradnjom 2018. godine i Tekstilni kombinat Ljubiša Miodragović, godinu kasnije, kaže Milica Ljujić. Danas posjeduju oko 34.000 kvadrata poslovnog prostora a višak planiraju da opreme u magacinski prostor za izdavanje.

Osnivač i direktor “Star Jele” Đorđe Ljujić, predsjednik UO Udruženja drvoprerade Srbije, 2011. godine dobio je nagradu od Nijemaca kao najveći proizvođač biomase u Jugozapadnoj Evropi, u 2012. godini proglašen je za najvećeg industrijalca zlatiborskog okruga, dvije godine kasnije nominovan je za privrednika godine, a ove godine dobitnici su nagrade Privredne komore Srbije, dok su ih Hrvati proglasiili firmom za najveće inovacije – prva termoelektrana na biomasu na ovom djelu Balkana.

“Prvi smo na Balkanu počeli da radimo biomasu. Mislim da je budućnost u proizvodnji peleta i električne energije. Srbija ima mnogo više sirovine nego što je njoj potrebno. Kao što Irak i Iran imaju naftu mi imamo biomasu, pelet briket, ploče, ne postoji otpad od drveta, to je sve sekundarna sirovina. U planu je nova fabrika peleta, puštanje u rad farbike lijepljenih greda i masivnih ploča i proizvodnja velikih količina toplotne energije kao i kogeneracije (kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije) što će nas uvesti u novi market dobavljača električne energije Elektrodistribuciji Srbije u količini od 2 mW/h a proizvodićemo i 12 MW toplotne energije. Glavni dobavljači opreme za nove investicije su: CPM Europe B. V., Zaandam, Holandija, Topling, Prnjavor, BiH, Robotika Kogler Radenci, Slovenija, i Essegi Srl, Galliera veneta PD, Italija. Koristimo kvalitetnu opremu za sve faze proizvodnje. Cilj je da u narednih pet godina završimo projekat nove fabrike u bivšem pogonu FAP. Za termoelektranu imamo garanciju za 8500 radnih sati godišnje, što bi po sadašnjim cijenama, bio prihod od 5 miliona evra”, kaže Ljujić, ističući da je počeo da radi biomasu 2002. godine kada niko nije znao šta je to i za prvi pelet koji je donio mnogi su mislili da je smoki.

Ljujić ističe da su od pilane sa najprostijom opremom godinama išli ka cilju da se prošire i unaprijede kako proizvode tako i opremu sa kojom rade.

“Uspešno smo ušli u proizvodnju drvene sečke koja sve više zamenjuje ugalj i mazut kao izvor toplotne energije kao pioniri biomase u Srbiji. Iza ove faze poslovanja stoji dugogodišnja saradnja sa Heizomat GmbH, Nemačka, koja proizvodi stabilne i mobilne drobilice a čiji smo i generalni zastupnici za zemlje Balkana”, kaže Ljujić.

Ljujić navodi da mogu dugoročno da planiraju i inevestiraju zbog desetogodišnjeg ugovora sa “Srbija šume” na 135.000 kubika drvne mase, od čega je 95.000 m3 na “Star Jelu” i 40.000 m3 na termoelektranu. Ističe opredeljenost kompanije da i naredni niz godina ostane lider u proizvodnji biomase.

“Sada imamo dovoljne količine sirovine, kupujemo i sirovinu iz privatnih šuma i pilanske ostatke. Imamo naše kontejnere kod oko 60 privatnika primarne prerade iz cijele Srbije od kojih otkupljujemo pilanski ostatak. Počevši od prevoza sirovine iz šuma pa do prevoza gotovih proizvoda, koristimo sopstvene kamione. Godišnje prorežemo do 50 % bukve a ostalo su četinari. Kupujemo sirovinu na šumsko-kamionskom putu, bukvu po 43 evra a meko drvo oko 32 evra. Naš pelet je 80% za domaće tržište i trenutno je ograničena cijena peleta u maloprodaji 38.000 dinara. Imamo našu kćerku firmu koja se bavi eksploatacijom šume, koja radi za “Srbija šume”, od koje mi kupujemo robu”, kazao je Ljujić, dodajući da posjeduju mašinu za reciklažu drveta, kapaciteta 800 tona na sat, koja može stari namještaj i građevinsku stolariju da reciklira i da se dobijeni materijal iskoristi za dalji rad u ili u biomasi zbog čega je logo njihove firme „Energija u ciklusu prirode“. Ljujić kaže da su do 2012. godine biomasu prodavali austrijsko-češkoj firmi „Kronošpan“ (koja ima 55 firmri u svijetu), iz Lapova, koja radi oplemenjenu ivericu. Posle su preko Luke Bar sa bjelopoljskim „Pelengićem“ izvozili za Italiju godišnje 150.000 m3 bimase.



„Tada sam radio sjevernu CG, Srbiju i BIH. Od 2006. godine uvozio sam drvo iz Asutrije, Njemačke i Slovenije vagonima a najviše robe sam dobijao iz Pljevalja, godišnje oko 70.000 m3. Fabriku peleta napravio sam 2013. godine”, kazao je Ljujić uz podsjećanje da je do 2002. godine vozio kamion i da zna svako selo u pljevaljskoj opštini gdje je počao kao autoprevoznik, pa je otvorio samostalnu trgovinsku radnju. Kada je došlo do nesprazuma oko planirane kupovine privatne pilane u Pljevljima, prešao je da radi u Prijepolje 1992. godine. Ljujići su porijeklom sa Stožera iz bjelopoljske opštine, a žive na Zlataru, od kada se Đorđev đed preselio na Zlatar.

Na pitanje kako je u malom gradu napravio velike investicije, Ljujić kaže da je mnogo proputovao i vidio, analizirao i primjenio.

“Zahvaljujući mom radu, jer u firmi ne postoji mašina na kojoj ne znam da radim, i mnogo pregaženih km, godišnje od 150.000 do 180.000 km, bio sam u mogućnosti da gledam, učim i prvi počnem da radim biomasu”, kazao je Ljujić.

Za razvoj posla koristili su kredite, do prije ekonomske krize, maksimalna kamatna stopa iznosila je do 2,2 odsto, kaže Ljujić, ističući da su preko Fonda za razvoj dobili dvije pomoći, oko 160.0000 evra bespovratnih sredstava za sušaru na pilani. Preko 2,2 miliona evra platili su fabriku FAP livnicu, sa kompletnom imovinom i opremom.

“U fabrici sami proizvodimo dosta rezervnih dijelova jer smo zadržali liniju iz FAP-a. Sve je manje kvalifikovane radne snage. Imamo oko 30 kamiona a imali smo ih 100 i to nam je najteži dio posla iako je trenutno plata vozača šticara preko 1.600 evra. U prošloj godini zbog nedostatka radne snage pokušali smo i sa radnom snagom i iz Nepala ali su presudile jezička barijera, neiskustvo kao i nezainteresovanost za rad”, kazao je Ljujić. Ističe da mjesečni trošak čistarine za oko 34.000 kvadrata iznosi blizu 2.500 evra a da im je najveći mjesečni trošak, oko 160.000 evra, za električnu energiju.

Renomirana firma “Star Jela” raspolaže zavidnim voznim parkom, od kamiona šticara za prevoz sirovine – trupaca, šlepera – kada sa pokretnim podovima za prevoza rasutog terete, kao i šlepera za prevoz gotove i druge robe. Sa savremenom mehanizacijom koja se stalno obnavlja, zaokružili su sopstveni proizvodni ciklus, od nabavke i transporta sirovine, prerade i isporuke gotovih proizvoda krajnjim kupcima i otpočeli novo poglavlje proizvodnjom električne i toplotne energije.

V.M.

R

Text objavljen u Pljevaljskim novinama