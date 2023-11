Resulbegović izabran za sedmog sudiju Ustavnog suda

Faruk Resulbegović izabran je za sedmog sudiju Ustavnog suda na današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore. Za izbor Faruka Resulbegovića glasalo je ukupno 77 poslanika, 56 poslanika glasalo je za, dok je 21 poslanik bio uzdržan.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je, nakon glasanja poslanika, objavio da je predlog usvojen i da je za sudiju Ustavnog suda izabran Faruk Resulbegović.

Resulbegović je položio zakletvu.

„Zaklinjem se da ću funkciju sudije Ustavnog suda vršiti časno savjesno, pravedno i nepristrasno, po Ustavu i zakonu“, kazao je Resulbegović.

Faruk Resulbegović (Foto: Skupština Crne Gore/YouTube)

Prije glasanja za izbor sedmog sudije Ustavnog suda, poslanici su u Skupštini Crne Gore na Cetinju raspravljali o podršci Resulbegoviću za sedmog sudiju Ustavnog suda. Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka nijesu podržale izbor Faruka Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda.

GP URA će podržati Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda

Poslanik GP URA Miloš Konatar kazao će URA podržati Resulbegovića.

„Podržaćemo gospodina Resulbegovića i neka ovo bude korak ka ubrzanom pristupanju Crne Gore EU“, kazao je Konatar.

Istakao je da je na parlamentu da ispuni političke kriterijume i nastavi snažno ka članstvu Crne Gore EU.

„Članstvo Crne Gore Evropskoj uniji je glavni cilj i pozivam sve kolege da se okupimo oko onog što nas danas u Crnoj Gori može ujediniti a to je članstvo u EU“, kazao je on.

Naglasio je da će i kao opozicija podržavati odluke koje su za dobro države Crne Gore kao što su to radili kada su bili vlast.

Poslanik koalicije „Za budućnost Crne Gore“ Milan Knežević kazao je da ovaj dan treba da bude praznik ali da njega podsjeća na četrdesnicu.

„Ali mene više podsjeća na četrdesnicu u kojoj se ne zna ko je ožalošćeni, a ko treba da izjavi saučešće za pokojnikom, a pokojnik je crnogorsko pravosuđe“, naglasio je Knežević.

„To kažem jer je prije nekoliko dana izašao transkript sa Skaj prepiske između Petra Lazovića, Ljuba Milovića i Radoja Zvicera u kojem obezbjeđuju no limit novčani iznos kako bi korumpirali sudije Apelacionog suda kako bi potvrdili sramnu i monstruoznu presudu sudije Suzane Mugoše i njegov vijeća. Tražio bih da se izjasnite i da osudite napad na parlament, poslanike i predsjednika Skupštine kojeg je kavački klan zajedno sa mnom targetirao ne bi li nam bilo presuđeno“, dodao je Knežević.

Knežević je kazao da poslanici DPS-a sve vrijeme ćute na, kako je istakao brutalnu devastaciju i ruiniranje crnogorskog pravosuđa i činjenicu da je 95 odsto sudija i tužilaca bilo u sprezi sa organizovanim kriminalnim grupa u borbi protiv DF-a.

Eraković: Zalagaćemo se da pravda izađe na vidjelo

Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković kazao je da će se svi predstavnici DPS-a u svakom trenutku zalagati da pravda izađe na vidjelo i da pobijedi.

„Isto ćemo se zalagati da oni koji su htjeli da prolivaju krv ulicama Crne Gore, Podgorice, da svi oni budu adekvatno kažnjeni“, poručio je Eraković.

Poručio je Kneževiću da ukoliko se prepoznaje u tome treba da bude kažnjen i to ne pet, već na mnogo više godina.

„Ako nijeste učestvovali – da ostavimo tužilaštvu, koje toliko hvalite, da procesuira kompletan postupak i da vidi da li ste krivi. Ko god je kriv, treba da odgovara i to je naš stav“, poručio je Eraković.

Knežević je odgovorio Erakoviću i optužio ga za nepravilnosti u zdravstvenom sistemu i kazao da treba da odgovara zbog načina na koji je dobio stan od 90 kvadrata.

Knežević je optužio Erakovića da se stavio u odbranu kavačkog klana.

„Zalažete se za Vesnu Medenicu koja sa Suzanom Mugošom uz pomoć kavačkih klanova kupuje presudu Andriji Mandiću i meni i to je vidjela cijela Crna Gora. Zalažete se za one koji su mljeli ljude u meso i kidali im glade i slali to preko Skaj aplikacija“, poručio je Knežević.

„Ja sam stan dobio zajedno sa suprugom, imali smo 26 godina podstanaraskog staža, i dobili smo ga po zakonu i propisanim uslovima“, kazao je Eraković i dodao da je taj stan dobio kao ljekar a ne kao političar.

Radunović: Izbor Resulbegovića značiće veliki pomak u CG

Poslanik koalicije „Za budućnost Crne Gore“ (ZBCG) Slaven Radunović kazao je da će iz te kolalicije glasati za Resulbegovića i istakao je će njegov izbor za sudiju Ustavnog suda značiti veliki pomak za Crnu Goru.

„Pripadnik albanske nacionalnosti postaje prvi put u Crnoj Gori sudija Ustavnog suda. Tako da čestitam i njemu i Albanskom narodu Crne Gore“, poručio je Radunović.

Radunović je istakao da se bivšem DF-u namještao slučaj državni udar sa nivoa države i svih institucija sistema.

„Erakoviću vi pozivate žrtvu da poštuje institucije sistema i da čeka razrješenje. Umjesto da pomognete, vi ste se divili Vesni Medenici, Veselinu Veljoviću, Saši Čađenoviću, aplaudirali ste kako će da nas osude. Mislite li da su kavčani to plaćali zbog ličnog interesa, oni nemaju veze sa ovim ljudima, to je rađeno za glavnog šefa, i zbog toga Eraković danas brani ovu priču. Ne zbog Medenice, Mugoše, nego Mila Đukanovića jer ovo je sve rađeno pod njegovom dirigentskom palicom i za njegov interes“, naveo je Radunović.

Bogdanović: Podrška Faruku Resulbegoviću

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović kazao je da Demokrate podržavaju Resulbegovića za izbor sedmog sudije Ustavnog suda.

„Pozivam sve kolege da glasaju za izbor Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda“, poručio je Bogdanović.

V.d. predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković podsjetio je da je danas tema izbor sedmog sudije Ustavnog suda ali da pretpostavlja da je politički rezon predsjednika i šefova poslaničkih klubova i predsjednika partija da danas pominju neke druge teme koje opterećuju drušvo.

Živković je kazao da svaki čojvek u svakoj državi, može završiti na optuženičkoj klupi.

„Targetirate DPS da zapravo mi pripadamo kavačkom klanu ili nekom od kriminalnih klanova, a po toj logici mi bismo mogli vama da kažemo da ste dio terorističke organizacije jer uostalom imate presudu za to. Ona je ukinuta ali se taj postupak i dalje vodi“, poručio je Živković.

Ibrahimović: Ne smijemo žuriti pri izboru sedmog sudije Ustavnog suda

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kazao je da ne treba žuriti pri izboru sudije Ustavnog suda.

„Nemojte dozvolite da u ovoj trci pogriješimo, juče smo pokazali da možemo zajedno da radimo. Šta je trka da se izabere sedmi sudija Ustavnog suda“, kazao je Ibrahimović.

Ibrahimović je pozvao poslanike da ne glasaju za Resulbegovića već da sjednu i otvore dijalog.

Albanski forum će podržati Resulbegovića

Poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj kazao je da će Albanski forum podržati izbor Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda.

„Kompletiranje Ustavnog suda predstavlja odgovoran čin. Sedmi sudija će se birati iz redova albanske manjine i ponosni smo na to“, poručio je Camaj.

DPS će biti uzdržan o izboru Resulbegovića

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić kazao je da će ta partija biti uzdržana tokom glasanja o Faruku Resulbegoviću za izbor sedmog sudije Ustavnog suda.

Nikolić je poručio da je Resulbegović karijeru zasnovao u tužilačkoj organizaciji, te da je to još jedna u nizu brojnih kontradiktornosti.

Mugoša: Socijaldemorkate će i ovog puta glasati za Resulbegovića

Poslanik SD-a Boris Mugoša kazao je da su Socijaldemorkate i u prvom krugu glasale za Resulbegovića i tako će glasati i u drugom krugu, te da tu nema nedoumica.

Poručio je Resulbegoviću da treba da bude rob vršenja prava i pravde, a ne bilo koje političke strukture.

Kazao je da je izvjesno da će Resulbegović biti izabran za sedmog sudiju Ustavnog suda.

„Želim da čestitam Resulbegoviću i poželim mu puno uspjeha u daljem radu“, poručio je Mugoša.

„Mi smo vam dali privilegiju da budete sudija, i treba da zaboravite na sve nas i da ispred sebe imate Ustav i to je jedina važna stvar“, poručio je Mugoša Resulbegoviću.

Istakao je da sve dok se gledaju imenovanja u pravosuđu kao uskopartijski interes, neće biti sreće u ovoj državi.

Poslanik Pokreta Evropa sad Miodrag Laković kazao je da će poslanici te partije nepodijeljeno podržati Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda.

Izvor-rtcg