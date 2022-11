Riješen problem prevoza za đake iz Odžaka

Učenici OŠ “Mihailo Žugić” iz Odžaka kod Pljevalja, koji od februara nijesu imali prevoz do škole, od sjutra će na raspolaganju opet imati kombi vozilo. Nakon višemjesečnih obraćanja roditelja i uprave škole nadležnima da riješe ovaj problem, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo drugo vozilo, o čemu su i zvanično obaviješteni danas.

Iz Savjeta roditelja ove škole najavili su ranije da će, ukoliko to ne bude učinjeno do naredne sedmice, organizovati bojkot nastave, jer više nijesu u mogućnosti da sami obezbjeđuju prevoz za djecu, niti da dozvole da kilometrima pješače magistralom do škole.

Osim đaka koji pohađaju OŠ “Mihailo Žugić”, prevoz će, kao i ranije, koristiti i djeca iz vrtića koji se nalazi u istom objektu.

Od kada nije bilo u upotrebi vozilo, koje škola posjeduje, jer je procijenjeno da opravka nije isplativa, roditelji su bili prinuđeni da sami brinu o prevozu za djecu. Do škole koja se nalazi na dvanaestom kilometru putnog pravca Pljevlja – Đurđevića Tara, veliki broj đaka je morao da pješači.

Izvor-roditelji.me